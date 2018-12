TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

24 december 2018

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Eigen kweek kerstspecial’, 21u30 op Een

Ben je het ook beu om nog tot 1 januari te wachten op dat nieuwe seizoen van ‘Eigen Kweek’? Goed nieuws, want Een zendt vanavond nog eens de geweldige kerstspecial van de reeks uit. En daarin zijn het Frank (Wim Willaert) en Julita (Rhoda Mae Montemayor) die volledig de show stelen. Julita is immers hoogzwanger van Franky, maar de familiewoonst is ook net afgebrand...

‘Despicable Me 2', 22u35 op VTM

Ook zo’n fan van de Minions, de gele helpertjes van superschurk Gru uit de eerste ‘Despicable Me’-film? goed nieuws, want in de sequel gaan deze wezentjes met alle aandacht lopen. Logisch ook, want Gru heeft de misdaad volledig afgezworen om voor z’n drie adoptiedochters te kunnen zorgen. Althans, dat is toch het plan...

‘Komen Eten’, 19u45 op Vier

Juicht ende jubelt, want vanavond gaat op VIER alweer de twintigste jaargang van Komen Eten’ van start. Het commentaar wordt ook dit keer weer geleverd door acteur Ivan Pecnik, al zijn het uiteraard de kandidaten die ons laten gniffelen met hun culinaire ellende.

‘Trading Places’, 20u40 op Caz

Vraag jij jezelf soms af wat er van je leven zou geworden zijn als je in de schoenen van een ander zou kunnen staan? Dan is ‘Trading Places’ echt het bekijken waard. Daarin sluiten de steenrijke broers Mortimer en Randolph Duke een weddenschap af. De inzet? Of ze van een crimineel een zakenman kunnen maken. Om dat te bereiken ontslaan de broers hun loyale werknemer Louis (Dan Akroyd) en vervangen ze hem door beroepscrimineel Billy Ray (Eddie Murphy).

‘Elf’, 20u35 op Zes

In deze kerstfilm volgen we de avonturen van Buddy (Will Ferell), die als baby per ongeluk in het atelier van de Kerstman verzeilt op de noordpool. buddy groeit er op als elf, maar op een dag moet hij terugkeren naar New York. En die confrontatie verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot...