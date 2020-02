TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 2 februari IDR

02 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamp Waes’, 20u00 op Een

Onze favoriete durfal Tom Waes rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moeten doorlopen. De overblijvers gaan vandaag hun laatste dag in, waarbij nog een grote test volgt. Special Forces Stijn en Fly willen immers weten of de overblijvers ook in een echt team van supermilitairen kunnen functioneren. Spannend!

‘Over water’, 20u50 op Een

Alweer een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Kamp Waes’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de vierde aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin neemt Benedicte De Pelsmaecker (Ruth Becquaert) een uiterst onverstandige beslissing, mér verstrekkende gevolgen...

‘Eddie the eagle’, 20u55 op Q2

Eerlijk? Bij de Winterspelen van ‘88 in Calgary denken wij vooral aan het verhaal van de vier Jamaicanen in een bobslee, dat werd verfilmd in ‘Cool runnings’. Maar zij waren niet de enigen die voor een hoogst opmerkelijke passage zorgden in die editie van de Winterspelen. Ook de Brit Eddie Edwards deed z’n duit in het zakje. Hij werkte als stukadoor, maar besliste op een dag dat hij schansspringer wilde worden. Ondanks een gebrek aan techniek, slaagt Eddie ook in z’n opzet. U hoort het al: een ideaal verhaal om te verfilmen, en da’s dan ook wat de makers van ‘Eddie the eagle’ gedaan hebben. Taron Egerton, die onlangs nog in de huid kroop van Elton John voor diens biopic, kreeg de hoofdrol en doet dat voortreffelijk, als u het ons vraagt.

‘Chaussée d’amour’, 23u20 op Vijf

Wat als... een vrouw uit de gegoede klasse het plots minder breed heeft en noodgedwongen een bordeel gaat uitbaten? Wij hebben geen idee wat er dan zou gebeuren, maar de genieën achter ‘Chaussée d’amour’ bedachten er een geweldige dramaserie rond. De reeks dateert uit 2016 en was eerder ook al te zien op Telenet Play, maar opnieuw bekijken kan in dit geval echt geen kwaad!

‘The British Academy Film Awards 2020', 22u00 op BBC 1

Wie ons persoonlijk kent, die weet dat wij een zwak hebben voor talkshowhost Graham Norton. Dat hij werd gevraagd om de uitreiking van de BAFTA’s - de Britse filmprijzen - te presenteren, is voor ons dan ook dé reden waarom je naar deze awardshow moet kijken. Voor de filmisch geïnteresseerden: ‘Joker’ wist elf nominaties achter zich te krijgen, op de voet gevolgd door ‘The Irishman’ en ‘Once upon a time... in Hollywood’ die elk tien beeldjes in de wacht kunnen slepen. Benieuwd wie van hen uiteindelijk het grote prijsbeest van de avond zal worden...