TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 3 februari

03 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mc Millions’, vanaf vandaag op Play

Sinds 1987 heeft hamburgerketen McDonald’s de gewoonte om op tijd en stond een tombola te organiseren in Amerika. Daarbij kunnen klanten allerlei prijzen winnen, variërend van een gratis milkshake tot ettelijke miljoenen dollars. Maar tussen 1995 en 2000 gingen quasi alle hoofdprijzen naar één man, Jerry Jacobson. Hij was het hoofd van de beveiliging in de fabriek waar de lotjes gemaakt werden. Het gevolg? Jerry ging er met de winnende biljetten vandoor en wist (via stromannen) meer dan 25 miljoen dollar te incasseren voor hij betrapt werd.

‘Down the road’, 20u40 op Een

Was jij ook zo’n fan van het eerste en tweede seizoen van ‘Down the road’, de reportagereeks waarin Dieter Coppens met enkele jongeren met het syndroom van Down op roadtrip trok? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want vanavond gaat op Een - nadat de staking van de Openbare Omroep verleden week roet in het eten gooide en de startdatum opgeschoven werd - het derde seizoen van start. Daarin trekt Dieter met zes nieuwe reisgezellen naar Spanje en Marokko voor een drie weken durend avontuur.

‘Wereldrecord’, 21u20 op Canvas

Ben je zelf geen sporter, maar kan je er wel van genieten om te kijken naar de manier waarop andere mensen zich afbeulen? Goed nieuws voor je innerlijke sportramptoerist, want op Canvas gaat het tweede seizoen van ‘Wereldrecord’ van start. Daarin verdiept journalist (en zelfverklaarde sportfanaticus) Maarten Vangramberen zich in - u raadt het nooit - enkele straffe wereldrecords. Vanavond bekijkt Maarten hoe de Amerikaanse athleet Mike Powell er tijdens de Olympische Spelen van 1991 erin slaagde om 8.95 meter ver te springen.

‘Beat VTM’, 20u35 op VTM

Voor wie er nog aan twijfelde: dankzij ‘Beat VTM’ is de strijd tussen Bekend en Onbekend Vlaanderen sinds vorige week echt losgebarsten. Nadat Guga Baúl (33) zijn uitdager Sander vermorzelde tijdens het olieworstelen, is het nu de beurt aan Kürt Rogiers (48). Hij neemt het op tegen Kim (47). Zij heeft de sympathieke ‘Familie’-acteur uitgedaagd om haar te verslaan met een kappersschaar! Wie van beiden het haalt en het beste dameskapsel knipt, ontdek je vanaf 20u35... op VTM natuurlijk!

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

We hebben er even op moeten wachten, maar sinds vorige week is er eindelijk een nieuw seizoen van ‘Topdokters’, waarin acht dokters uit verschillende disciplines opnieuw in hun hoofd en hart laten kijken. Dit seizoen volgt ‘Topdokters’ prof. Nasser Nadjmi (MKA-chirurg en de ex van Phaedra Hoste), dr. Marijke De Raes (militair spoedarts), dr. Reginald Moreels (humanitair chirurg en voormalig minister), prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg).