TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 26 februari IDR

26 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘I am not okay with this’, vanaf vandaag op Netflix

Leuk nieuws voor de fans van ‘Stranger things’ en ‘The end of the f***ing world’, want het team achter die twee topreeksen brengt nu ‘I am not okay with this’ op Netflix. Daarin volgen we Sydney (Sophia Lillis) en Stanley (Wyatt Oleff). Zij proberen zich een weg te banen door het leven op de middelbare school, volwassen worden en hun familie. Alsof dat niet genoeg is, ligt Sydney ook in de knoop met haar seksualiteit en ontdekt ze dat ze mysterieuze superkrachten heeft. Een ongeluk komt nooit alleen, zeggen ze dan.

‘Op één’, 20u40 op Een

Nee, het is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Eén. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - brengt hem voor de laatste keer dit seizoen onder andere naar Zuid-Afrika, het land waar ze het minst tevreden zijn over hun leven...

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In de achtste aflevering van het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ draait alles om de geplande schoolreis. Die komt op losse schroeven te staan wanneer er plots een luizenplaag ontbreekt...

‘The Sky is the Limit’, 20u35 op Vier

De fans van ‘The Sky is the Limit’ worden vanavond weer op hun wenken bediend. Reportagemaker Peter Boeckx vond enkele opvallende figuren met markante verhalen, zoals Romy Biscop uit het bovenstaande filmpje.