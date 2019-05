TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 21 mei DBJ

21 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Jambers in de Politiek’, 21u40 op VTM

Net als tijdens de verkiezingen van 2014 en 2018 nestelt Paul Jambers zich in het spoor van enkele politieke kopstukken in aanloop naar de verkiezingen van zondag. Dat zijn dit keer Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Bart De Wever en Theo Francken. Drieënzeventig is hij ondertussen, maar daar voelt Jambers duidelijk niets van. “Als ze me het bij de volgende verkiezingen van 2024 terug vragen, doe ik het opnieuw”, vertelt hij.

‘De Columbus’, 20u40 op Eén

Vanavond vertrekt acteur Stefaan Degand (40) samen met Wim Lybaert op reis in ‘De Columbus’. En een busrit met Degand, die verloopt nooit rustig. Terwijl ze onderweg zijn, vertelt hij dan ook honderduit. Zo komt Lybaert bijvoorbeeld te weten dat de acteur geen fan is van sneeuw. Hij begrijpt er niets van: “Dat is zoals niet van bomen houden!”

‘Louis Theroux: Dark States’, 22u10 op Canvas

Louis Theroux trekt voor zijn nieuwe docureeks naar de Verenigde Staten en ziet er dat het er niet al te best aan toe gaat. De bebrilde Brit trekt naar Huntington, West-Virginia waar een ware heroïne-epidemie heerst. Louis volgt de hulpdiensten die meermaals per dag uitrukken naar iemand die een over­dosis heeft genomen.