23 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Scarface’, 20u40 op CAZ

Volgens heel wat filmliefhebbers is deze klassieker van Brian De Palma uit 1983 de beste gangsterfilm die ooit werd gemaakt. Al Pacino is onnavolgbaar als een Tony Montana die als Cubaanse vluchteling een drugsimperium opbouwt in Miami. Vorig najaar gingen de opnames van een remake van start.

‘Is er een dokter in de zaal?’, 21u05 op Eén

Stand-upcomedian, interviewer in ‘Taboe’ en nu ook nog quizmaster. Philippe Geubels stelt al voor de vierde weken een reeks vragen aan zijn panel over zijn favoriete onderwerp: gezondheid. Dat panel bestaat deze keer uit Erhan Demirci, Jeroen Baert, Soe Nsuki en Alex Agnew.

‘Gold’, 20u35 op Q2

McConaughey kwam voor zijn rol als pafferige goudzoeker bijna twintig kilo bij en zet naar verwachting een knappe vertolking neer. Losjes gebaseerd op een waargebeurd schandaal uit 1993, waarbij een mijnbedrijf in Indonesië zogezegd op een geweldig lucratieve goudader was gestoten.

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Drie seizoenen reisde An Lemmens met enkele bekende Vlamingen naar het jaar waarin ze twaalf waren. Bij deze start van de herhalingen van het tweede seizoen, vertoeft Lemmens in het gezelschap van Kelly Pfaff, haar manlief Sam en hun kinderen Shania en Kenji. Zij keren terug naar het jaar 1989.