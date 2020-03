TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 10 maart Redactie

10 maart 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mijn keuken, mijn restaurant’, 20u35 op VTM

Een cocktail van ‘De beste hobbykok van Vlaanderen’, ‘Mijn pop-uprestaurant’ en ‘Komen Eten’, dat is ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Eerst koken voor je concurrenten om vervolgens een eigen restaurant te openen. En dat allemaal onder de strenge blik van topchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin. Pino en zijn dochter Claudia hebben moeite hun zweethandjes onder controle te krijgen wanneer het sterrenduo hun huis betreedt.

‘Onderzoeksrechters’, 21u45 op VTM

Een aangrijpend tafereel in ‘Onderzoeksrechters’, want vanavond is te zien hoe 26 Chinese muntjakken (een soort kleine hertjes) moeten worden afgemaakt omdat ze verboden zijn in ons land. Onderzoeksrechter Danny Mathys, die bij de huiszoeking aanwezig is, is duidelijk niet goed van het tafereel.

‘Champions League: RB Leipzig - Tottenham Hotspur’, 20u30 op VIER

In de Belgische competitie is het razend spannend voor de laatste plaats in Play Off 1, maar wie liever voetbal van ander niveau ziet, stemt af op de Champions League. Daar hebben Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertongen een taaie klant aan Red Bull Leipzig, de Oostenrijkers wonnen in Londen namelijk met 0-1 en zijn favoriet voor de volgende ronde.