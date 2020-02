TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 25 februari IDR

25 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zie mij graag’, 20u40 op Een

Ook deze week kunnen de fans van ‘Zie mij graag’ hun hartje ophalen, want Eén zendt vanavond de achtste aflevering uit van deze tragikomische serie. In deze episode blijkt onder andere dat Anna (Alejandra Theus) wordt versleten voor een gold digger...

‘Telefacts winter’, 21u40 op VTM

‘Crazy rich Asians’, maar dan in het echt. Zo kan je de laatste reportage uit ‘Telefacts winter’, die ingeleid wordt door Julie Colpaert, het best (en het kortst) samenvatten. Graag gedaan!

‘Cash or trash’, 21u20 op Vijf

Hoera voor VIJF, want zij bedienen de fans van Martien - wijnen, wijnen, wijnen - Meiland wederom op hun wenken. De zender pakt immers uit met de tweede aflevering van ‘Cash or Trash’, nog steeds een brocantemagazine met de pater familias van ‘Chateau Meiland’. Wat goed!

‘Hier zijn de Van Rossems’, 20u30 op NPO 2

Mag het allemaal wat cultureler? Dan kan je ook afstemmen op de Nederlandse zender NPO 2. Zij zenden immers ‘Hier zijn de Van Rossems’ uit, waarin historicus Maarten Van Rossem, zijn zus Sis en broer Vincent iedere week een stad in Nederland of de nabije omgeving van ‘Olland verkennen. Vandaag trekt het trio naar Antwerpen. Een stad die volgens de Van Rossems weliswaar heel wat moois te bieden heeft, maar waar dat ook algemeen van bekend is. Dan moet je er vooral extra de aandacht op vestigen, denkt de cynicus in ons dan...