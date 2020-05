TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 27 mei IDR

27 mei 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Filthy Rich’, vanaf vandaag op Netflix



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zin (nu ja) om te gruwelen? Dan zit je goed bij Netflix. zij brengen vandaag de vierdelige docureeks ‘Filthy Rich’ in stelling, over het leven van Jeffrey Epstein. Gebaseerd op het boek dat auteur James Patterson schreef in 2016 over Epstein, die indertijd een van z’n buren was. Ongetwijfeld geen serie waar je vrolijk van wordt, maar dat hoeft ook niet altijd.

‘Dossier K’, 21.20 uur op Eén



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Dossier K.’ is de tweede thriller van Jef Geeraerts uit de Vincke & Verstuyft-reeks die verfilmd werd, na ‘De zaak Alzheimer’. In ‘Dossier K.’ wordt het verhaal gebracht van een clanoorlog bij de Albanese maffia, waarbij politiemannen Vincke (Koen De Bouw) en Verstuyft (Werner De Smedt) alles op alles moeten zetten om de bad guys op te sluiten. Voor de gelegenheid werd de film in drie delen geknipt, waardoor er ook enkele extra scènes werden toegevoegd. Vanavond krijgt u het derde en laatste deel te zien.

‘Ontoerekeningsvatbaar’, 21.25 uur op Canvas

Tien geïnterneerde personen die samen met een artiest de uitdaging aangaan om een kunstwerk te maken. Het klinkt niet meteen als een boeiend programma, maar geloof ons: ‘Ontoerekeningsvatbaar’ is echt een te ontdekken pareltje. Zo is vanavond onder andere te zien hoe Yani er helemaal klaar voor is om z’n rapnummer te brengen met Willie Wartaal.

‘The Best of Holland’s Got Talent’, 20.35 uur op VTM

De meest kundige mensen, maar dan in Nederlandse variant van deze talentenjacht. Voilà, tot zover onze korte samenvatting van ‘The Best of Holland’s Got Talent’.