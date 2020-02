TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 1 februari IDR

01 februari 2020

16u00 1 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Nachtwacht’, 22u10 op Canvas

Goed nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanaf vanavond trapt de talkshow met Jan Leyers een nieuw seizoen op gang. Vanavond buigen Jan en zijn gasten zich over de manier waarop met de Holocaust wordt omgegaan.

‘Black panther’, 20u30 op VTM

De allereerste grote superheldenfilm van Marvel met uitsluitend zwarte acteurs in de hoofdrollen. En de rest kan u zelf ontdekken vanaf 20u30 op VTM!

‘Wonder woman’, 20u25 op Vier

Een topwijf! Voila, een uiterst bondige samenvatting van ‘Wonder Woman’.

‘Patriots day’, 20u30 op Q2

Geen zin in Jan Leyers en andere superhelden? Dan is er gelukkig ook nog Q2, want zij zenden ‘Patriots day’ uit. Een verfilming van het drama dat zich op 15 april 2013 afspeelde tijen de marathon van Boston, waarbij twee bommen afgingen en heel wat slachtoffers maakten. Deze film heeft trouwens een Belgisch tintje. Een van de twee bombers wordt immers gespeeld door een Vlaming met Georgische roots. En die luistert naar denaam Themo Melikidze. Zeg dat eens tien keer achter elkaar.

‘Snowfall S3', 22u30 op BBC 2

Geen zin in films of een praatprogramma? BBC 2 has got you covered, want daar zenden ze vanavond de eerste twee afleveringen uit van het derde seizoen van ‘Snowfall’. Die reeks speelt zich af in het Los Angeles van de jaren ‘80, wanneer de stad geteisterd wordt door crackverslaafden...