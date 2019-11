TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 9 november DBJ

09 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mad Max: Fury Road’, 20u25 op VIER

Petrolheads die een reïncarnatie van ‘Mad Max’ (1979) vooraf op cynisme onthaalden, kregen ongelijk. George Miller nam voor deze razende actiefilm opnieuw plaats in de regiestoel en leverde een plaatje af dat gonst van adrenaline, geflipte stunts en een snoeiharde soundtrack. Oh, en Charlize Theron is opnieuw geweldig. Vanavond in première.

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, 22u20 op Canvas

Wim Distelmans is dé autoriteit als het gaat om euthanasie en een waardig levenseinde. Zo was hij onlangs nog nauw betrokken bij het overlijden van Marieke ‘Willemie’ Vervoort. Bij Thomas Vanderveken bespreekt hij anderhalf uur lang zijn favoriete beeldfragmenten die hem tekenden.

‘Hannibal’, 23u30 op VTM

De opvolger van Oscar-klassieker ‘Silence of the Lambs’ werd over het algemeen niet laaiend enthousiast onthaald, maar eigenlijk is er niets mis met deze thriller. Jodie Foster haakte dan misschien wel af, maar Sir Anthony Hopkins is opnieuw helemaal in zijn element.