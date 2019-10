TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 3 oktober IDR

03 oktober 2019

‘Merci voor de muziek’, 20u40 op Een

“Thank you for the music, the songs I’m singing. Thanks for all the joy they’re bringing. Who can live without it, I ask in all honesty. What would life be? Without a song or a dance what are we?”: Abba zong het, Nora Gharib en Bart Peeters brouwden er een programma rond waarbij ze acht weken lang met muziek aan de slag gaan.

‘Steenrijk, straatarm’, 20u35 op VTM

Rijk versus arm: het is niet alleen een tegenstelling die tot nadenken stemt, het leent zich ook uitstekend tot een televisieformat. En dus ruilen twee gezinnen in ‘Steenrijk, straatarm’ een week lang van huis en inkomen. Dolletjes!

‘Callboys’, 20u35 op Vier

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar het tweede seizoen van ‘Callboys’ is dat meer dan waard. Gigolo’s Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye) hebben met Wes weliswaar ein-de-lijk hun leider terug, maar dat wil niet zeggen dat de ideeën (of de oplossingen) om van de Callboys een succes te maken, ook zo vlotjes verlopen...

‘André Hazes: Ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Een knotsgekke Nederlander die in België al verschillende harten stal: zo kan je André Hazes jr. perfect omschrijven. En gelukkig kunnen we dankzij VIJF vanavond weer de avonturen van de zanger volgen. En nou zijn we pleite!



‘The Met: Policing London’, 22u00 op BBC 1

Een realityreeks over de werking van de Londense politie. Voila, zeg nu nog eens dat wij niet kort en bondig kunnen zijn!