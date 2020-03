TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 12 maart DBJ

12 maart 2020

16u00 1 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Is er een dokter in de zaal?’, 20u40 op Eén

Bijna een miljoen kijkers haalde Philippe Geubels vorige week bij de start van het twee seizoen van zijn panelshow. Binnenkort vertrekt hij voor een langverwacht tweede seizoen van ‘Taboe’ en ook in Nederland is de komiek razend populair. Het gaat dus goed met de Antwerpenaar. Dat ziet ongetwijfeld ook zijn panel van vanavond: Alex Agnew, Nora Gharib, Tom Lenaerts en Jasper Posson.

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, 20u35 op VTM

Opnieuw een duo dat de meest stresserende dag van hun leven beleeft in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Het gebeurt dan ook niet elke dag dat sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin over de vloer komen om een hapje mee te eten. Dat die twee elkaar door en door kennen, zie je hierboven.

‘First Dates’, 21u25 op Eén

Zwetende handjes en ongemakkelijke stiltes, maar ook flikkeringen in de ogen en kamerbrede glimlachen. ‘First Dates’ brengt alles wat je ervan verhoopt had. In deze aflevering steelt Iris, die zichzelf in haar vrije tijd ook wel ‘Miss Daxy’ noemt, de show.