Tv-record: Netflix betaalt deze man 300 miljoen om nieuwe series te bedenken TC

05 april 2018

11u19 0 Showbizz Netflix koopt topproducer Ryan Murphy weg bij concurrent Fox. Hij moet de streamingdienst nu een nieuwe generatie topseries bezorgen.

De budgetten in de internationale tv-wereld swingen tegenwoordig de pan uit én beginnen de gigantische Hollywoodbudgetten zelfs te overtreffen. Logisch, want tv-series lokken de laatste jaren een veel groter publiek dan Hollywoodproducties. De bedragen ogen dan ook indrukwekkend. Eerder was er al Amazon dat 250 miljoen dollar neertelde voor een tv-serie gebaseerd op 'Lord of the Rings'. Nu doet Netflix er nog een schepje bovenop. Het betaalt topproducer Ryan Murphy het hallucinante bedrag van 300 miljoen dollar om nieuwe reeksen op poten te zetten.

Garant voor kijkcijfers

Ryan Murphy is als schrijver en producer dan ook een absoluut succesnummer in de Amerikaanse entertainment-sector. De man verzamelde zo verschillende Emmy Awards en BAFTA's voor reeksen als 'American Horror Story', 'Feud', '9-1-1', 'Scream Queens', 'Glee' en 'Nip/Tuck'. Voor die reeksen werkte hij vaak ook als regisseur. Zijn transfer naar Netflix is vooral een flinke streep door de rekening van Disney. Toen het 'huis van de muis' vorig jaar Fox overnam, ging het ervan uit dat het ook het talent van Murphy in huis had gehaald. Van een streep door de rekening gesproken.