Tv-recensie: 'Secrets' (Eén) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

16 april 2018

“Maarten is dood, 18 jaar en nu niks meer.” De openingsscène van de nieuwe reeks ‘Secrets’, die zonet via de online kanalen van VRT werd afgevuurd, zou perfect die van een laatavond fictiereeks op Eén kunnen zijn. Er ligt een jongeman levenloos in de sneeuw, omgeven door een plasje bloed en vergezeld van een sobere voice-over. Uit deze tragische gebeurtenis ontspint zich deze online spin-off van ‘Thuis’ die zich afspeelt rond het personage van Emma.

Emma, sinds 2012 in ‘Thuis’ vertolkt door Elise Roels, is laatstejaarsstudente in Mechelen. Samen met haar medestudenten moet ze tussen de lessen en de dagelijkse tienerhormoonhuishouding door de dood van klasgenoot Maarten verwerken. Op schoolvakantie viel hij uit het raam, maar volgens ‘Jim Secret’, een mysterieus profiel op Facebook, heeft één van de klasgenoten Maarten geduwd. Het profiel besluipt de levens van de laatstejaarsstudenten en maakt van iedereen een potentiële verdachte.

In Secrets begeven we ons in het epicentrum van de jeugd van tegenwoordig en dus: hun smartphone. Er springen voortdurend chatvensters in beeld om dat digitale leven te illustreren en te integreren in de verhaallijn. Zo krijgt Emma op een gegeven moment een sms van mama Judith, wat een leuke knipoog is voor de 'Thuis'-fans, en wordt de kijker op die manier ook meer betrokken bij het spel van die mysterieuze Jim Secret.

'Secrets' presenteert zich met de dood van een student aanvankelijk gedurfd aan zijn kijker om half vier in de namiddag, maar doordat de afleveringen kort en snackbaar worden gehouden, blijft het over het algemeen licht. Vederlicht. Er heerst mysterie over een mysterieuze dood en een mysterieuze Facebook-groep die uit die mysterieuze dood is verrezen. Kortom, veel mysterie. Maar niet op de 'Who killed Laura Palmer?'-manier van een Twin Peaks. Dat zou nog eens een statement geweest zijn. De eerste blik op 'Secrets' is vooral tienerdrama met tienerdialogen met veel 'Oh my gods' en 'What the fucks'.

Deze whodunit met digitale twist is een leuk zijsprongetje voor de liefhebbers van ‘Thuis’ en iedereen die houdt van drama van eigen bodem en er de tenenkrommende dialogen voor lief wil bijnemen... De kijkers van ‘Thuis’, dus. Maar niet meer dan een testcase voor VRT om te zien of dit soort spin-offs op digitale platformen ook echt wat kunnen bijdragen in de toekomst en ook echt de investering waard zijn.

Waar en wanneer te bekijken?

De aflevering van maandag was een atypische waarin 5 afleveringen van 5 minuten na elkaar werden vertoond. Fans die vanaf nu de perikelen van ‘Secrets’ willen blijven volgen kunnen vanaf volgende week maandag 23 april elke weekdag om 15.30 uur een aflevering van vijf minuten online bekijken. Dit 9 weken lang via één.be, MNM.be, de Facebookpagina van Secrets, het YouTube-kanaal van Eén en via VRT NU. Digitale analfabeten krijgen vanaf deze week iedere vrijdag na het late journaal op Eén de 5 afleveringen van die week te zien in één extra lange aflevering.