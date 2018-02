Tv-recensie: 'Politie 24/7' ★★★☆☆ Redactie

05 februari 2018

We schrijven zomer 2017. Ondergetekende geeft een diefstal aan in een Antwerps politiekantoor. Terwijl ik plaatsneem in een kantoor van 2 op 2 met de vleesgeworden versie van inspecteur Sapperdeboere, lopen de gemoederen in het bureau ernaast hoog op. Agent X verwijt Agent Y dat diens stapel papierwerk de spuigaten uitloopt en steekt een scheldtirade van jewelste af. Het schept weinig vertrouwen, voor een burger, wanneer het politieapparaat op die manier wordt gepresenteerd.

Om zulke momentopnames uit te wissen of op z’n minst te kaderen, werd ‘Politie 24/7’ in het leven geroepen. Een gloednieuwe human interestreeks van de makers van het succesvolle ‘Spoed 24/7’, over het reilen en zeilen binnen de lokale politie Antwerpen. Drie maanden lang registreerden camera’s dag en nacht de realiteit in onder meer commissariaten, combi’s en bij wijk- en snelle responsteams. Voor het eerst werden ook camera’s toegelaten in de telecommandokamer, het zenuwcentrum van de Politie Antwerpen, van waaruit alle interventies worden uitgestuurd. Zo begon de aflevering met een aangrijpend telefoontje van een vrouw wiens vader vermoedelijk overleden was. Via de camera's op de torso van twee agenten kwamen we ter plaatse en werden we middenin een familiedrama gepoot. De hysterische dochter en het beklemmende cameraperspectief deden vreemde dingen met mijn maaginhoud. Toch werd er na de interventie meteen richting Noord getuft. Voor een middagmaal.

De rest van de aflevering werd een beeld geschetst van de verschillende gevallen waarmee de politie in aanraking komt. Van een nep-gehandicapte caféganger die de openbare orde verstoorde over hold-ups in nachtwinkels tot Karin die een ‘catnapping’ kwam aangeven in het lokale wijkkantoor. “Zie, dit is onze Mouchou, die foto heb ik getrokken met mijne ‘flash’.” De vrouw had een hele fotopresentatie meegebracht en bleef maar ‘pensjes aan haar verhaal draaien’: “Zeg maar hebde gij niet op school gezeten met mijn schoonzuster?” Ik had al lang naar m‘n eigen dienstwapen gegrepen...

Een reeks over de politie zou niet compleet zijn zonder een beetje heroïek. Een personenwagen die door een politiecontrole reed vormde de aanleiding voor een bloedstollende achtervolging met een glansrol voor het Snelle Responsteam van Bart De Wever. De vluchter werd gevat. Alsook de sportzak met 12 kg cannabis in zijn kofferbak. “Echt chique gereden, mannen”, klopten de onherkenbaar gemaakte ‘special agents’ hun lokale collega’s op de schouder. Ook het eigen politieapparaat mag af en toe gestreeld worden.

‘Politie 24/7’ is schaamteloze PR-televisie vermomd als human interest, maar dat is de prijs die ik graag betaal om als vlieg op de muur mee te kijken in één van de meest tot de verbeelding sprekende coulissen. Een klein beetje begrip voor de mensen die dag in dag uit de orde handhaven, is wel op z'n plaats. Het onverwerkte trauma van mijn gestolen fiets heb ik hierdoor alleszins een plaats kunnen geven. De politie heeft duidelijk andere katjes te geselen. De kater van Karin incluis.