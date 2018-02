Tv-recensie: ‘Leeuwenkuil’ (VIER) ★★☆☆☆ Redactie

06 februari 2018

22u00 0

Al ruim twaalf jaar domineert het tv-programma ‘Dragon’s Den’ het Britse tv-scherm. Het van oorsprong Japanse format werd in totaal aan zo’n 30 landen verkocht en kreeg gaandeweg namen zoals ‘Shark Tank’, ‘Money Tigers’ en ‘Lion’s Den’ toegedicht. Na de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Nigeria en zelfs Pakistan is ook Vlaanderen eindelijk mee met ‘Leeuwenkuil’.

Een business reality show waarbij (beginnende) ondernemers de kans krijgen een revolutionair idee voor te leggen aan een jury van vijf selfmade miljonairs. Denk ‘The Voice’, maar dan met draaiende chequeboeken in plaats van stoelen. Telkens er een programma met centen moet gepresenteerd worden, is ook ‘golddigger’ Evy Gruyaert van corvee.

‘Leeuwenkuil’ stelt het al: de investeerders verleiden, gebeurt niet bij een gezellige koffie maar in een kille loods. De kandidaten krijgen elk drie minuten de tijd om met een minimum aan okselvijvers hun gouden idee te pitchen en daar het gewenste bedrag voor los te krijgen. Twee turnleerkrachten mochten als eerste de confrontatie aangaan in de hoop hun meegroeiende turnpantoffel te slijten, maar botsten op een njet.

Pas toen architecte Nathalie haar granola kwam presenteren gingen de tanden op elkaar. Alle vijf de leeuwen wilden in haar ontbijtproduct investeren. Wat volgde was een duizelingwekkend opbod aan centen en percenten. Uiteindelijk sloot Nathalie een deal en ging ze met 100.000 euro naar huis. 40.000 euro meer dan waar ze om had gebedeld. De geldschieters stelden zich tevreden met een kwart van de aandelen.

Welke consequenties er precies aan vast hangen als de met geld geïnjecteerde kandidaten hun objectieven niet halen, werd niet verduidelijkt. De voorwaarden bleven bijzonder vaag. Ook de leeuwen in kwestie kwamen niet echt uit de verf. Uiteraard had het programma meer animo opgeleverd als een Gert Verhulst of een Marc Coucke meededen. Die laatste had ik graag zien clashen met Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, die als enige écht bekende kop in de jury zetelde.

Voor iedereen die wilt ontsnappen aan de wildgroei aan BV-programma’s is ‘Leeuwenkuil’ een welgekomen zaak. Bovendien weet je nooit wanneer een revolutionair idee de revue zal passeren dat ons leven voorgoed zal veranderen. Een schokhalsband voor opruiende wereldleiders bijvoorbeeld? Of een kuisheidsgordel voor grijpgrage Hollywood-producenten? Met dat laatste zit de bedenker zo gebakken als de granola van Nathalie.