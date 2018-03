Tv-recensie: 'Kan iedereen nog volgen?' (VTM) ★ ★ ☆☆☆ Evelien Delgouffe

20 maart 2018

21u50 0

Lieven Scheire is aangekomen op 'planeet Medialaan'. De gevierde tv-nerd mocht dinsdagavond zijn eerste stappen zetten op de commerciële zender na jaren uitsluitend wetenschapsweetjes spugen op de openbare omroep.

‘Kan iedereen nog volgen’ is naast een programma waarvan ik de naam niet langer dan 5 seconden kan onthouden ook een panelshow over de “wondere evolutie van wetenschap en technologie”. Daarin gaat Scheire met 4 vrienden –'BV’s' klinkt zo 2017- op zoek naar een antwoord op de vraag: “Hoe zal ons leven eruitzien binnen 5, 25, 50 jaar?”

De kandidaten –excuseer, ‘vrienden’- kregen deze vraag aan het begin van het programma in abstracte vorm voorgeschoteld: “Hoe klinkt de afdrukknop van de toekomst?”, vroeg Scheire. An Miller repliceerde met ‘Waar is mijne pamper?’ en komiek Jens Dendoncker antwoordde met ‘Temptation’. Het vervolg kunt u al raden: iedere keer de kandidaat zijn afdrukknop indrukte, weerklonk deze uitspraak tot in de oneindigheid. Kijkers die halverwege het programma afstemden, konden niet snel genoeg weer wegzappen.

Al waren de strategische breinen bij VTM wel zo slim geweest om 'Thuis'-tijger Bill Barberis in het panel te stoppen en zo enkele jonge VRT-kijkers af te snoepen. Met ook Henk Rijckaert erbij bleef het echter vooral een onderonsje jongens en wetenschap en elkaars broek aftrekken. “Wat een saai programma”, blies de enige vrouw in het panel, An Miller, al dan niet gemeend. Alsof ze mijn gedachten las.

U hoeft geen toekomstvoorspeller te zijn om het vervolg van deze recensie te voorspellen: de nieuwe worp van Lieven Scheire is geen ‘Tesla in de ruimte’. Enkel de finaleronde met de steeds uitdijende virtual reality ravijn onder de voeten van de finalisten, kon me iet of wat entertainen. Of nee: waar ik écht met aandacht naar zat te kijken was de 100 kg zware robot die er perfect in slaagde een achterwaartse salto te maken. Al had ik als kijker natuurlijk liever zelf een vreugdesprongetje gemaakt.