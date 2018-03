Tv-recensie: 'Gevoel voor tumor' (Eén) ★ ★ ★ ☆☆ Evelien Delgouffe

18 maart 2018

Nadat hij jaren geleden zelf het verdict te horen kreeg, ontdekte VRT-medewerker Leander Verdievel dat kanker een surrealistische voedingsbodem is voor humor. Met de steun van 'Kom op tegen kanker' en het VAF maakte hij er een tragikomische reeks over. Die haalde gisteravond het scherm onder de welluidende titel ‘Gevoel voor tumor’.

Zoals dat gaat bij een gemiddeld studentenkot, bevonden we ons meteen in de leefwereld -en slaapkamer- van protagonist Tristan Devriendt (Maarten Nulens). Een student geneeskunde die zich overal uit(...en in-)lult. Zijn liefde voor anatomie reikt echter niet zo ver als zijn ambitie om neurochirurg te worden. Samen met drie andere studenten strijdt hij om een felbegeerde plaats naast topchirurg Mercier te veroveren en doet hij er alles aan om die te bereiken. In Tristan-termen: het dichtstbijzijnde bezemhok opzoeken met een invloedrijke verpleegster.

Wanneer Tristan op een dag in het bureau van voorgenoemde topchirurg (vertolkt door: qué? Crimi Clown Luk Wyns?) wordt geroepen, denkt hij zijn gouden positie te hebben verzilverd. Maar dan komt het nieuws: de dokter in spé heeft zelf kanker. Een tumor in de neus. Vanaf dan ziet alles er een stukje minder rooskleurig uit.

‘Gevoel voor tumor’ is een reeks die alles bezit: flitsende beeldvoering, een sterke cast en een thema dat ook nog eens relevant en taboedoorbrekend is. Alleen moet het nog uit de verf komen. De eerste aflevering was onderhoudend maar slechts een ’studentikoze intro’ in het leven van een schijnbaar zorgeloze jongvolwassene die aan het eind van de eerste aflevering z’n wereld ziet instorten. Pas vanaf volgende week zal de reeks dus echt over leven en dood gaan en zal duidelijk worden hoe humor daar z’n intrede doet.

Over de intrede van Dirk Van Dijck, die Tristan’s vader vertolkt, kan ik alvast kort zijn: die is zo prachtig als een Henegouwse blauwsteen. Als tegelhandelaar speelt Van Dijck een doorslagje van Donald Muylle en schittert hij in zijn eigen komische reclamespot.

Ook Els Dottermans doet overigens haar best als moegetergde moeder die in haar zoektocht naar erkenning en eigenwaarde impressionistische landschappen op doek zet. Met weinig succes. Aan uitvergrotingen en clichés geen gebrek. Benieuwd in hoeverre ‘Gevoel voor tumor’ echt zal kunnen sensibiliseren en inspireren of louter zal verzanden in een veredelde telenovelle. Voorlopige overlevingskans: 3/5