Tv-recensie: De Infiltrant ★★★☆☆ Redactie

05 februari 2018

Terwijl VRT gisteravond ’Politie 24/7’ uitrolde, een programma dat het blazoen van de Antwerpse politie moet opblinken, hing VTM een iets minder rechtschapen beeld van de arm der wet op. ‘De Infiltrant’ mag dan wel een fictiereeks zijn, het is weldegelijk losjes gebaseerd op de memoires van een Belgisch undercoveragent.

‘De Infiltrant’ vertelt het verhaal van Danny Desmedt. Een sympathieke loser/ opportunist die als een soort johnny-doorslagje van Robin Hood geld haalt bij mensen die het een beetje verdienen om opgelicht te worden. De kleine crimineel, aardig vertolkt door Geert Van Rampelberg, heeft echter al z’n krediet bij het gerecht verspeeld en dreigt nu resoluut de bak in te draaien. Hij denkt aan z’n straf te kunnen ontkomen wanneer hij op aansturen van een leugenachtige flik instemt te infiltreren in het netwerk van een drugstrafikant. Het resultaat is een 8-delige reeks die bol staat van actie, kolder, drugs, hoeren, foute kapsels en een Vlaamse topcast.

Peter Van den Begin kruipt in de rol van gehaaide agent, Natali Broods speelt zijn integere rechterhand en Dirk Roofthooft vertolkt de te vatten drugsbaron die de illegale nevenactiviteit louter opstartte om zijn transportbedrijf van het faillissement te redden. Dat hij wel volop zijn centen opsoupeert in het buurtbordeel, vormt geen belet. Geert Van Rampelberg die er zo high als een haas rond de paal draaide, is trouwens van het beste wat ik sinds de nieuwste afleveringen van Temptation Island heb gezien.

Dat deze reeks gelijkenissen oproept met ‘Eigen Kweek’ hoeft niet te verbazen, het gaat immers om dezelfde makers. In plaats van een familie aardappelboeren die cannabis kweekt, handelt het nu over een bende bric à brac criminelen die onder invloed van hoogmoed en hasj zichzelf keer op keer in de voet schiet. Waarom zou men anders kilo’s hallucinerende middelen transporteren in een paardenkar met daarin een hongerig paard? De infiltrant is trouwens een beetje zoals die op hol geslagen merrie aan het begin van de aflevering. Het schopt alle kanten uit, valt niet in een hokje te steken, maar je blijft er wel naar kijken.