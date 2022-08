TV met een fiks prijskaartje: dit zijn de duurste reeksen ooit gemaakt

TVVolgende week is het zover: dan komen ‘The Rings of Power’ naar u toe op Prime Video. De prequel van ‘The Lord of the Rings’ maakte de voorbije maanden al serieus de tongen los en dat heeft vooral te maken met het prijskaartje. Zo gaf Amazon voor het eerste seizoen 465 miljoen dollar (58 miljoen dollar per aflevering) uit, wat het de duurste televisieshow ooit geproduceerd maakt. Een groot deel van dat geld werd echter gebruikt om de infrastructuur te bouwen die gedurende de vijf seizoenen zal gebruikt worden, waardoor de makers het eigenlijk ‘een koopje’ noemen. Enorme budgetten zijn echter geen uitzondering meer. Van ‘Stranger Things’ op Netflix tot ‘See’ op Apple TV+. Dit zijn de vijf meest gepeperde tv-rekeningen.

‘Stranger Things’, seizoen vier (Netflix): 30 miljoen dollar per aflevering

Het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ trok deze zomer zodanig de registers open dat het in twee zittingen aan het publiek voorgeschoteld moest worden om een audiovisuele indigestie te vermijden. Qua opmaak en presentatie dichtte de reeks ambitieus -en meer dan de gemiddelde serie- de kloof tussen film en televisie. De seizoensfinale duurde maar liefst tweeënhalf uur, wat letterlijk de lengte van de film ‘Avengers: Infinity War’ is. Ook de makers van ‘The Rings of Power’ haalden reeds het argument aan dat hun eerste seizoen qua lengte het equivalent is van drie Marvel-films en dat daardoor vergelijkingen met cinemabudgetten meer accuraat zijn. Voor de volledigheid: één Marvel-film kost tussen 130 en 365 miljoen dollar om te maken.

‘WandaVision’ (Disney+), 25 miljoen dollar per aflevering

Over big spender Marvel gesproken, mag het uiteraard niet verwonderen dat deze hoog in dit lijstje opduikt. Marvel Studios noch Disney staan bekend om hun openhartigheid met financiële details, maar uit rapporten van 2019 valt af te leiden dat elke Marvel Studios-show op Disney+ ongeveer 25 miljoen dollar per aflevering kost. Dat betekent dat een reeks als ‘WandaVision’ met negen afleveringen een gigantische 225 miljoen dollar zou hebben opgeslokt. Astronomisch in vergelijking met bijvoorbeeld ‘The Mandalorian’ -toch wel het paradepaardje van Star Wars op Disney+ en evengoed visueel verbluffend- dat met 15 miljoen dollar per aflevering meer ‘bescheiden’ blijft. Al smikkelde baby Yoda op zichzelf al 5 miljoen dollar aan CGI-kosten alleen naar binnen. Hips.

‘The Pacific’ (Streamz): 21 miljoen dollar per aflevering

Deze miniserie van Tom Hanks en Steven Spielberg mag dan al meer dan tien jaar oud zijn, toch blijft het qua budget z’n maxipositie houden als één van de duurste producties en de duurste reeks ooit gemaakt door HBO. Al staat het sinds deze week ongeveer op gelijke hoogte met HBO’s nieuwste: ‘House of the Dragon’. Ter vergelijking: ‘Band of Brothers’, die andere reeks van Hanks en Spielberg die twintig jaar geleden de duurste was in zijn soort, kostte ongeveer 12,5 miljoen per aflevering. Voor ‘The Pacific’ waren het vooral de epische WO II-gevechtsscènes in de Stille Oceaan die deels verantwoordelijk waren voor het forse budget, al is het resultaat dan ook navenant.

‘House of the Dragon’ (Streamz): 20 miljoen dollar per aflevering

De gloednieuwe en langverwachte prequel van ‘Game of Thrones’ heeft deze week z’n debuut gemaakt op Streamz en u zult het wellicht al aan de visuele effecten hebben gemerkt: ook die was niet goedkoop. Toch bleef de reeks danig onder het budget van concurrent Netflix met betrekking tot ‘Stranger Things’ en zit het niet eens zo ver af van het kostenplaatje van moederreeks ‘Game of Thrones’, die voor haar laatste seizoen op 15 miljoen dollar per aflevering afklokte. Met een nog meer indrukwekkende IJzeren Troon, meer draken, moeilijk te bereiken filmlocaties en de productionele nasleep van een pandemie, valt het te verdedigen dat deze prequel financieel zwaarder uitvalt dan z’n voorganger, hoewel dat verhaaltechnisch gezien z’n opvolger is.

‘See’ en ‘The Morning Show’ (Apple TV+): 15 miljoen dollar per aflevering

Toen Apple TV+ in november 2019 op het streamingtoneel verscheen, vuurde het meteen twee grote kleppers af waarvoor de techreus diep in de buidel tastte. Enerzijds de dystopische sciencefictionserie ‘See’ met ‘Game of Thrones’-ster Jason Momoa en anderzijds de spraakmakende MeToo-dramareeks ‘The Morning Show’ aangevoerd door Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell. Beide reeksen hadden een kostenplaatje van 15 miljoen dollar per aflevering. Voor ‘See’, dat overigens gemengde reacties kreeg, ging het budget grotendeels naar het creëren van een visueel indrukwekkende filmische realiteit. Terwijl het grote geld bij ‘The Morning Show’ vooral naar de salarissen van de prestigieuze hoofdcast ging.

Lees ook: