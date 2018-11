Tv-maker wil omslagen met getuigenissen inkijken, VRT weigert: "Beroepsgeheim is beroepsgeheim. Of het nu over Bart De Pauw gaat of over de koning" BJORN MAECKELBERGH

09 november 2018

05u28 29 Showbizz Bart De Pauw (50) wil weten welke vrouwen als eersten over hem gingen klagen bij de preventieadviseur van de VRT én wat ze precies vertelden. Daarvoor wil hij toegang tot verzegelde omslagen die het gerecht bij de openbare omroep in beslag nam. De VRT zet z'n hakken in het zand. "Die gesprekken zijn vertrouwelijk, punt uit."

9 november 2017, dag op dag een jaar geleden, maakte Bart De Pauw met een videoboodschap bekend dat de VRT hem na een samenwerking van 30 jaar had ontslagen. "In de nasleep van #MeToo zijn een aantal anonieme meldingen binnengelopen rond mijn persoon", zei hij recht in de camera. De Pauw beklemtoonde dat het niet ging over fysieke aanrandingen. Volgens hem ging het vooral om flirterige sms'en.

Twee dagen later hield het gerecht een huiszoeking in de VRT-gebouwen. De Mechelse onderzoeksrechter Philippe Van Linthout nam daarbij ook enkele verzegelde omslagen in beslag. Daarin zaten onder andere verklaringen van vrouwen, die bij de preventieadviseur hadden geklaagd over het volgens hen ongepaste gedrag van Bart De Pauw. Enkel de onderzoeksrechter kon die documenten inkijken, in het kader van zijn onderzoek wegens stalking en elektronische belaging. Zowel voor Bart De Pauw, zijn advocaat als voor de advocate van één vrouw die zich pas maanden later burgerlijke partij stelde, bleven die omslagen verzegeld.

Volgens gerechtelijke bronnen vroeg Bart De Pauw via zijn advocaat enkele weken terug aan de onderzoeksrechter om alsnog die verzegelde documenten te kunnen inkijken. Ze zouden hun vraag gemotiveerd hebben door te zeggen dat de preventieadviseur van de VRT volgens hen helemaal geen beroepsgeheim had. Volgens hen was de VRT slordig geweest door een soort meldpunt op te starten buiten de welzijnswet. In hun ogen was de preventieadviseur de contactpersoon van dat meldpunt en had die daardoor helemaal geen juridisch statuut.

De onderzoeksrechter bracht de VRT in een brief op de hoogte van het feit dat De Pauw de ontzegeling van de gesloten enveloppen vroeg. De VRT startte meteen een gerechtelijke procedure. De openbare omroep benadrukt dat preventieadviseurs bij wet wel degelijk een beroepsgeheim hebben en wil dat mensen die iets vertrouwelijks zeggen tegen een preventieadviseur, ervan op aan kunnen dat dit vertrouwelijk blijft. Ook als er schriftelijke nota's of sporen van overblijven.

Niet aan zet

"De VRT vraagt inderdaad de vertrouwelijkheid van die stukken", zegt advocaat van de openbare omroep Tom Bauwens. Hij benadrukt dat deze gerechtelijke demarche helemaal niets te maken heeft met Bart De Pauw of met wat al dan niet in die documenten staat. "Het maakt niet uit of Bart De Pauw of zelfs de koning vraagt om het beroepsgeheim op te heffen. Da's internationaal erkend. De wet maakt op dat vlak geen onderscheid naar rang of stand", zegt Bauwens. Hij heeft dit gisteren achter de gesloten deuren van de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen ook gepleit. Zijn enige tegenpartij is de openbaar aanklager. Bart De Pauw en zijn advocaat waren niet aanwezig. Zij zijn in deze niet aan zet.

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist op vrijdag 23 november wat er met de verzegelde omslagen moet gebeuren. Er zijn drie opties: ofwel worden alle verzegelde stukken terugbezorgd aan de VRT, ofwel blijven ze verzegeld zitten in het gerechtelijke dossier ofwel moeten de verzegelde stukken ontzegeld worden. In dat laatste geval komt Bart De Pauw na een onderzoek van een jaar alsnog te weten wie als eersten bij de VRT gingen klagen over zijn gedrag én wat ze precies over hem zeiden.

Mee in de spotlights

Naast deze beslissing blijft het wachten op de eindvordering van het parket van Mechelen. Daaruit moet blijken of het parket van mening is dat De Pauw een misdrijf heeft gepleegd of niet, en of het parket hem al dan niet voor de rechtbank wil slepen. Dan weten ook de slachtoffers waar ze aan toe zijn. Mogelijk wacht het parket op de beslissing van de KI over de verzegelde enveloppen alvorens zijn definitieve standpunt in de zaak kenbaar te maken.

Het is geen geheim dat de vrouwen die zich onheus behandeld voelden door De Pauw op hun anonimiteit staan. Ze hebben via hun advocate Christine Mussche ook altijd duidelijk gemaakt dat ze vooral een signaal wilden geven dat zijn gedrag ongepast was. Voor hen moest De Pauw niet worden ontslagen of gestraft voor de rechter. Want ze weten ook: mocht het tot een proces komen, dan zullen ook zij ongetwijfeld in de spotlights komen te staan.

Michael Verhaeghe - de advocaat van Bart De Pauw - wenste gisteren niet te reageren.