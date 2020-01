Tv-maker Peter Boeckx reageert op overlijden Philip Cracco: “Hij wilde nooit imponeren met zijn bankrekening” Stijn Van Hove

06 januari 2020

23u08 2 Showbizz Philip Cracco (56), die maandagavond na een lange strijd tegen prostaatkanker overleed, was gedurende zijn leven een ronkende naam in economische kringen, maar het was tv-maker Peter Boeckx die de zakenman via het VIER-programma ‘The Sky Is The Limit’ bekend maakte bij het grote publiek. “Philip wilde nooit imponeren met zijn bankrekening. Hij wilde inspireren”, reageert hij op zijn overlijden.

Peter Boeckx raakte tijdens de opnames goed bevriend met de zakenman en nam kort voor zijn overlijden afscheid. “Ik heb Philip zaterdag nog gezien en dat was een ontmoeting met een lach en een traan. Zoals oude vrienden onder elkaar. Hij vertelde me toen dat hij een lijst had gemaakt met mensen die hij nog wilde zien. “Vandaag zie ik mijn al mijn vrienden,” zei hij. “Morgen is voor mijn familie. Overmorgen sterf ik.” Dat hakte er diep in.”

Boeckx koestert alleen maar mooie herinneringen aan de zakenman. “Ik zal me Philip altijd herinneren als een geestige man, maar vooral iemand die met niets begon en alles op eigen kracht bereikte”, vervolgt hij. “‘From zero to hero’. Dat was Philip. Dat maakte hem ook zo speciaal. Philip was in ‘The Sky Is The Limit’ niet de man die wilde uitpakken of imponeren met wat er op zijn bankrekening stond. Hij wilde mensen inspireren met zijn verhaal. Hij wilde tonen dat door hard werken alles mogelijk is. Hij was een puur zakelijk talent. Ik noemde hem soms ‘The Wolf Of Roeselare’ en daar kon hij goed om lachen. Het is ontzettend hard. Philip was nog zo jong. Jonger dan ik. Maar ik koester heel veel mooie herinneringen. Ik zal hem nooit vergeten.”