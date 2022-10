Tv-maakster Cheeru Mampaey toont de echte André Hazes: “Je ziet hem op z'n absolute dieptepunt”

TV “Ze komen achter je aan Rhaenyra”: spanning ten top in seizoensfi­na­le ‘House of the Dragon’

Het is bijna zover. De seizoensfinale van ‘House of the Dragon’ is in zicht en het zal erom spannen. De beruchte ‘Dans van de Draken’, de brute burgeroorlog die Westeros dreigt te verscheuren, barst nu écht los. Wie zal er eindigen op de Ijzeren Troon? De fans kunnen alvast op hun twee oren slapen. De reeks kreeg al na de allereerste aflevering groen licht voor een vervolg.

17 oktober