Tv-kok Gordon Ramsay wordt veganist

18 april 2018

10u33 0 Showbizz De Britse tv-kok Gordon Ramsay (51) heeft op de social media aangegeven dat hij overweegt veganist te worden. Toch hoeven de klanten van zijn restaurants niet te vrezen. Daar zal hij wel vis- en vleesgerechten blijven serveren.

Gordon, die we kennen als de vuilgebekte chef uit realityshows als 'Hell's Ktichen' en 'Kitchen Nightmares', bedacht een nieuwe veganistische pizza voor een restaurant dat hij recent opende. "Ik ga dat veganistisch gedoe eens een kans geven", luidde de bijhorende commentaar. En hele ommekeer, want ooit toonde de chef, die bekend staat om zijn vleesgerechten, zich een grote tegenstander van veganisme. "Ik ben lid van PETA', tweette hij ooit. Daarmee bedoelde hij echter niet de bekende dierenrechtenorganisatie. Want al gauw volgde: "People Eating Tasty Animals".

Menens?

Vraag is dan ook of hij het meent als veganist of gewoon promo wil voeren voor zijn nieuwe pizza. Velen menen dat laatste, maar in zijn entourage klinkt dat Gordon toch een tijdje vlees wil bannen uit zijn persoonlijke menu. "Hij wil het proberen en kijken wat het geeft", klinkt het. "Gordon is ook erg bezig met zijn gezondheid. Hij wil fit blijven. Als een veganistisch dieet hem daarbij kan helpen, zal hij zeker overwegen om dat eetpatroon aan te houden."