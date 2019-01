TV-kijkers in de ban van botoxmeisje: “Ze krijgt haar ogen amper open” DBJ

16 januari 2019

07u25

Bron: Telegraaf 0 Showbizz Deze week werd in Nederland een nieuwe aflevering van ‘First Dates’ uitgezonden. Daarin kwam een Britse meisje aan bod die heel wat plastische chirurgie had ondergaan, de meningen van de kijkers liepen uiteen. Sommigen verafschuwden haar, anderen hadden vooral medelijden.

“Die opgeblazen dame. Ze doet haar ogen nauwelijks open. Zouden haar wimpers te zwaar zijn, of probeert ze constant zwoel te kijken?”, reageert iemand op de beeltenis van de 27-jarige vrouw die meedoet aan ‘First Dates’. In dat van oorsprong Britse programma gaan twee wildvreemden met elkaar op date in een restaurant. Na de maaltijd worden ze samen geïnterviewd en wordt gevraagd of ze normaals op date willen gaan.

Het meisje geeft in het programma toe dat ze haar billen heeft laten bewerken om er aantrekkelijker uit te zien voor mannen. “Ze heeft blijkbaar niet alleen haar billen laten doen”, klinkt het. Of “Haar emoties zijn amper zichtbaar” en “Ze ziet eruit als een alien”.

Anderen nemen het voor het meisje op en noemen het vooral ’tragisch’. “Plastische chirurgie is in sommige gevallen ook gewoon pure onzekerheid. Wees blij dat je je niet kunt voorstellen dat je je zo onzeker voelt dat je zoveel geld aan jezelf uitgeeft. Just saying..” Gelukkig voor het meisje dacht haar date er anders over: hij vond haar ’uitstraling’ geweldig en wilde graag nog eens met haar op date.

Ze heeft niet alleen haar billen laten doen.....man man man....#FirstDates pic.twitter.com/zbN9E1RKTo Heppie Nuw Jeer(@ Ernhem_) link

heerlijk dat ze elkaar leuk vinden. weer een goede match. dat kunnen ze wel in the UK #firstdates pic.twitter.com/vQynHUenRQ Robert is dyslextische (of zo)(@ robnieuw) link

Die opgeblazen dame. Ze doet haar ogen nauwelijks open. Zouden haar wimpers te zwaar zijn, of probeert ze constant zwoel te kijken?

Hoe dan ook, vet irritant.. #FirstDates

(ik loop achter in de aflevering ^^) Lycke van der Bles(@ LyckeB) link

Ik vind haar uitstraling echt heel erg mooi..... 😏#FirstDates pic.twitter.com/zrmU6hKIBT Mr-X(@ MrX1289) link

Zoveel aan haar gezicht laten doen dat de emoties amper zichtbaar zijn. Chapeau. #firstdates 𝒢𝑒𝓃𝓉𝓇𝓎(@ Gent_ry) link

Je ziet er absoluut niet uit als 27. Welnee joh, je ziet er uit als een alien. #FirstDates pic.twitter.com/pEezERbP7K Dik Tatort(@ KimJungOen) link