Tv-icoon Paula Sémer op 96-jarige leeftijd overleden

ShowbizzPaula Sémer is op 96-jarige leeftijd overleden, dat schrijft VRT NWS. Haar overlijden dateert al van 1 juni, maar werd nu pas gecommuniceerd. Ze koos voor euthanasie. Sémer was tijdens de pioniersjaren van de Belgische televisie een van de eerste drie radio- en televisiepresentatrices. Daarnaast was ze ook actrice en producer.

In 1944 studeerde Paula Sémer af aan de Stedelijke Normaalschool van Antwerpen. Vlak na haar studies ging ze nog enkele maanden als bediende aan de slag op de rantsoeneringsdienst in de Stadsfeestzaal in Antwerpen en bij het Nationaal Werk Oorlogsinvaliden. Maar ook haar carrière als radiopresentatrice en actrice in de hoorspelen is in datzelfde jaar begonnen. Op amper 19-jarige leeftijd ging ze aan de slag bij het toenmalige NIR (het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep, de voorloper van de VRT, red.). Ze mocht er als omroepster beginnen en doorheen haar carrière groeide ze uit tot een icoon en voorvechtster van de vrouwenrechten.

Op 31 oktober 1953 speelde ze de vrouwelijke hoofdrol in ‘Drie dozijn rode rozen’ in een van de eerste Vlaamse televisie-uitzendingen van het NIR. Daarnaast werkte ze samen met Bob Davidse aan de ‘TV Ohee Club’ en presenteerde ze jarenlang vrouwenprogramma’s zoals ‘Vrouwenspiegel’ en ‘Penelope’. In 1970 was ze de presentatrice en producer van ‘Kijk en kook’. Andere programma’s die mee op haar naam staan zijn ‘Alledag’, ‘Het gelukkige gezin’ en ‘Kijk mensen’. In de beginjaren van de televisie werd Paula Sémer regelmatig naar het buitenland gestuurd om commentaar te geven bij liedjesfestivals. Haar debuut maakte ze in Napels op het ‘Festival van het Napolitaanse lied’. Al verliep dat niet zonder hindernissen. Ze heeft de Vlaamse kijkers bijvoorbeeld vijf keer moeten verwelkomen omdat ze haar door een technisch probleem niet gehoord hadden.

Volledig scherm Paula Sémer in haar jonge jaren. © RV

Daarnaast heeft Sémer zich ingezet voor de strijd tegen kanker. In Vlaanderen haalde ze borstkanker, door er als ervaringsdeskundige over te spreken, uit de taboesfeer. In 1984 schreef ze ook het boek ‘Leven met borstkanker’ in samenwerking met dokter Jaak Janssens. Een jaar voor ze op pensioen ging, in 1990, werd ze nog benoemd tot productieleider van de Dienst Wetenschappen van de BRT. Een jaar later, in 1991, bracht ze nog het boek ‘Goeden avond dames en heren’ uit. Ondanks het feit dat ze vanaf 1990 met pensioen was, was Paula Sémer nog altijd erg actief. Vanaf 1995 tot en met 1999 zetelde ze bijvoorbeeld in de politieke partij SP. En als 80-jarige speelde ze in 2005 nog de rol van Jetteke, het lief van Tuur, in ‘Thuis’.

Op het einde van haar carrière is Sémer nog een aantal keer in de prijzen gevallen. Op 6 maart 2010 kreeg ze van de Vlaamse Televisie Academie een ster voor haar gehele carrière. Twee jaar later, in maart 2012, kreeg ze een eredoctoraat toegewezen van de Universiteit Gent vanwege haar maatschappelijke inzet, haar pionierswerk voor radio en televisie en haar bijdrage tot de popularisering van de wetenschap.

Paula Sémer was vanaf 1949 tot zijn dood in 1991 getrouwd met Herman Cornelis, regisseur van de hoorspelen bij de BRT. Het koppel heeft samen ook een zoon, Jan.

