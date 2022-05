Tv-gezicht Tatyana Beloy kreeg voorstel om vet te laten wegzuigen: “Heftig, ik heb maat 38"

Het tv-gezicht, bekend van ‘Gent West’ en ‘De Pottenlikkers’, is vrij actief op sociale media en krijgt wel vaker voorstellen om een product te promoten of mee te werken aan een online campagne. “En ik hoop dat dat zo blijft, want ik ben daar dankbaar om”, laat ze weten. “Maar deze week schrok ik toch wel toen ik van een schoonheidskliniek de vraag kreeg ‘of ik vet wilde laten wegzuigen’. En er zou wel wat geld tegenover staan. Het ging voor alle duidelijkheid niet om een liposuctie, waarbij in mij zou worden gesneden, maar wel om verschillende behandelingen, die voor vetvermindering zouden zorgen. En die ook een flink pak geld zouden kosten.”

Nog voor Tatyana de precieze uitleg over de ingreep kreeg, liet ze al weten geen interesse te hebben. “No way dat ik dit ooit zou overwegen. Wie die ingrepen wel wil ondergaan, veroordeel ik niet, maar dit past gewoon niet bij mij. Daar doe ik niet aan mee. Ik vond de vraag vreemd, want wie me op Instagram volgt, weet dat ik een gezonde levensstijl nastreef. Ik sport, beweeg veel en probeer gezond te eten. Daarover post ik voortdurend. En achter alles wat ik post, sta ik voor 200%. Altijd. Als ik er niet achter sta, post ik het niet. Ook al laat ik zo soms geld liggen.”

Heftig

Tatyana vond de vraag wel heftig. “De persoon die me contacteerde, vond duidelijk dat er hier en daar toch wat vet weg mocht. Dat overviel me wel, want ik had echt iets van ‘Jeetje’. Mijn man vond ook: ‘Wie durft dat nu te vragen?’ Ik kan me voorstellen dat zo’n intense vraag of oordeel voor sommigen triggerend en kwetsend kan zijn. Ik ben tevreden met mijn maatje 38, maar ga nooit op de weegschaal staan. Daar word ik gewoon niet blij van. Ik voel letterlijk wel of ik goed in mijn vel zit of niet, en dat vooral aan mijn favoriete jeansbroeken. Ik werk aan mijn buitenkant door gezond te eten en te sporten, maar de binnenkant is voor mij even belangrijk. Gelukkig vind ik mezelf redelijk in balans, maar mocht ik minder zelfbewust leven, zou ik onzeker kunnen reageren en mezelf afvragen: ‘Ben ik echt te dik’ of ‘Moet ik er iets aan veranderen’. Daarom heb ik dit bericht ook als een soort waarschuwing gepost: ‘Pas toch met dergelijke vragen’.”