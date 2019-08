Tv-chef Dagný Rós na burn-out: “Ik ben nog niet helemaal de oude” Redactie

"Sommigen schrikken als ik zeg dat ik herstel van een burn-out." De sympathieke IJslandse tv-kok Dagný Rós Ásmundsdóttir (47) crashte een jaar geleden. "Te veel stress en te veel werk", klinkt het in weeblad Tv Familie. "Ik kon niet meer rechtstaan en naar de koelkast stappen. De hele tijd lag ik languit in de zetel. Heel vreemd voor iemand met zoveel energie, maar ik kon niet anders dan gas terugnemen. Het gaat nu al veel beter maar ik moet nog opletten."

Vanaf 31 augustus verwent Dagný Rós ons samen met enkele andere njam!-chefs met heerlijke weekmenu’s. “De combinatie van een drukke job, schoolgaande kinderen én gezond koken is niet evident”, zegt ze. “Met ‘Het Weekmenu’ willen we aantonen dat je met een minimum aan voorbereiding in het weekend een hele week snel een verse en gezonde maaltijd klaar kan hebben. Op maximum een kwartiertje moet je aan tafel kunnen.”

Hoe regel jij dat thuis?

Ik heb het geluk dat mijn man Timothy de helft van de tijd achter het fornuis staat. (lacht) Hij doet ook vaak de boodschappen. Da’s een tip: probeer het werk in de keuken te verdelen. Zo zal je meer kunnen genieten van het koken. Voor ons is het in ieder geval pure ontspanning.

Met een gezin van vijf zal het ook weleens stressy zijn.

Klopt. Maar moeilijk gaat ook, hé. Mij is het altijd gelukt om de kinderen op een vast uur eten te geven. Want ook dat is gezond! En zo kunnen ze zich beter focussen op hun studies. Door ongezonde voeding en door op onregelmatige momenten te eten zijn studenten vaker ziek en vermoeid.

Wat stop jij in de brooddoos van je kinderen?

Enkel onze jongste Sóley Liv (8) neemt nog een lunch mee naar school. Tristan Thor (19) en Dagur Freyr (25) (Dágny Rós’ kinderen uit haar eerste huwelijk, nvdr) zijn volwassen en kunnen hun eigen boontjes doppen. Maar ik heb mijn kinderen altijd wel gezonde snacks meegegeven. Knapperige groentjes, vers fruit, noten en rozijnen. Of zelfgebakken knäckebröd. Witte boterhammen met choco, da’s absoluut uit den boze!

Ben jij een aanwezige mama?

Deze zomer is dat aardig gelukt, want ik heb geprobeerd zo min mogelijk te werken. Mijn man en ik zijn een goede tandem. Wij stemmen onze agenda’s goed op elkaar af. Ik probeer mijn kinderen ook alles te geven wat ik vroeger niet had.

Als tiener voelde jij je onbegrepen.

Ik heb niet zo’n gelukkige jeugd gehad in IJsland. Ik voelde me er vaak eenzaam. Daarom dat ik mijn kinderen nu ook extra liefde en aandacht geef. Ik wil dan ook erg aanwezig zijn in hun leven. Ik wil zeker niet de strenge mama zijn, maar wel rechtvaardig. Ook ben ik heel open-minded. Mijn kinderen kunnen met al hun vragen bij mij terecht. Ik waak over hun toekomst.

Zelf heb je zo’n twee jaar geleden een burn-out gehad. Hoe gaat het nu met jou?

Het gaat steeds beter. Maar helemaal ben ik er nog niet, hoor. Sinds kort kan ik wel al terug volledige dagen werken, maar intensief sporten lukt nog niet. Ik heb ook klierkoorts gehad, en die zit nog altijd wat in m’n lijf, zie je. Daardoor sta ik nu ook enkele kilootjes zwaarder dan anders. Maar samen met mijn man probeer ik elke ochtend een fikse wandeling door het Rivierenhof te maken. Dat doet echt deugd. En na zo’n wandeling kan ik er weer invliegen. Echt, ik kan het iedereen aanraden!