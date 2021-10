Tuurlijk mag prinses Elisabeth trouwen met een vrouw, maar maken haar kinderen dan nog aanspraak op de troon?

CELEBRITIES Kanye West zet zijn enorme ranch te koop voor ‘maar’ 9,5 miljoen euro

13 oktober Wie nog op zoek is naar een optrekje op het platteland in de VS, kan vanaf nu bij rapper Kanye West (44) aankloppen. Hij verkoopt zijn ranch in Wyoming, die 1.500 hectare groot is, voor een prijs van 11 miljoen dollar (9,5 miljoen euro). De artiest doet zijn gigantische domein mogelijk wel met verlies van de hand, en mogelijk heeft zijn ex-vrouw Kim Kardashian (40) daar iets mee te maken.