Tumor ontdekt bij ‘Belgium’s Got Talent’-jurylid Ray Cokes: “Ik ga hier sterker uitkomen”

De Britse televisiepresentator Ray Cokes (63), die in het verleden regelmatig in ons land op televisie te zien was, heeft een tumor op zijn nier. Dat heeft Cokes zelf laten weten via een uitgebreide post op zijn Facebookpagina. "Ik doe mijn best om positief te blijven", klinkt het optimistisch.

“Mijn lieve vrienden. Wellicht hebben jullie gemerkt dat ik een tijdje geleden van de radar ben verdwenen. Geen berichten, geen liveshow en ik heb zelfs niet gereageerd op jullie vele bezorgde berichten.” Het is met die woorden dat Ray Cokes zijn volgers toespreekt na een stilte van enkele weken. Wat volgt is alvast geen goed nieuws. De Britse televisiepresentator laat zijn fans weten dat dokters een tumor ontdekt hebben op zijn nier. Hoogstwaarschijnlijk gaat het ook om een of andere vorm van kanker.

Operatie in Berlijn

Ray Cokes blijft verder wel optimistisch. “Het goede nieuws is dat er geen uitzaaiingen zijn en dat ik kan rekenen op de expertise van de dokters en urologen van het legendarische Charite-ziekenhuis in Berlijn.” In datzelfde ziekenhuis ondergaat Ray op maandag ook een eerste operatie. Chirurgen willen de tumor op zijn nier namelijk zo snel mogelijk verwijderen. Na de ingreep moet de televisiepresentator nog vijf dagen in het ziekenhuis blijven. “Ik doe mijn best om positief te blijven en ik weet dat jullie mij allemaal steunen en mij graag zien. Dat alleen al is voor mij een ontzettend grote troost. Ik zal volledig herstellen en hier sterker uitkomen, helemaal klaar om jullie weer aan het lachen te brengen.”

Cokes mag dan wel geboren zijn in het Verenigd Koninkrijk, maar zijn naam doet bij heel wat Belgische televisiekijkers alvast een belletje rinkelen. Toen hij ongeveer 20 jaar oud was, ging hij namelijk in ons land aan de slag. Eerst als presentator bij RTBF en later ook bij MTV Europe. Later maakte hij de overstap naar radio en was hij op verschillende Europese radiozenders te horen. Denk maar aan Virgin Radio, Channel 4 en France 2. Vanaf 2009 maakte hij zijn comeback op het kleine scherm. Tot en met 2013 maakte hij samen met Jean Blaute de tv-reeks ‘Tournée Générale’. In het najaar van 2012 en 2015 maakte hij dan weer deel uit van de jury van de talentenjacht ‘Belgium’s Got Talent’.

