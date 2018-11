Truus Druyts werpt zich op als relatie-experte: “Voor de liefde moet je uit je luie zetel komen” Jan Ruysbergh

04 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze heeft geen makkelijke periode achter de rug, Truus Druyts (48). Haar ontslag bij Joe kwam hard aan, en niet veel later verloor ze haar vader. Ook een liefdesbreuk zinderde lang na. “ Ik cijferde me altijd weg in relaties, tot ik onzichtbaar werd”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Veel beproevingen dus voor de presentatrice en actrice, die kan terugblikken op een lange carrière in de media. “Ik denk nog vaak aan mijn vader”, zegt Truus stil. “Maar zijn dood heeft de familie ook dichter bij elkaar gebracht. We gaan nu warmer met elkaar om.” Al was zijn verlies niet het enige keerpunt in haar leven.

Je vertrek bij Joe dwong je om nieuwe keuzes te maken.

“Ja, ik werk nu als performance coach, houd lezingen en geef workshops. Mijn dagen zijn goedgevuld.”

En je hebt een boek geschreven naar aanleiding van een pijnlijke relatiebreuk.

“Klopt. Ik had me compleet weggecijferd in die relatie, tot ik bijna onzichtbaar was. Ik heb een grote mond, maar zo’n klein hartje. Daar zat ik dan thuis mistroostig te wezen. Tot ik me afvroeg: ‘Als ik een koppel met mezelf vormde, zou ik dan nog samen zijn?’ Het antwoord was nee. Heel confronterend!”

Wat heb je met die gedachte gedaan?

“Ik ben als een gek allerlei ingevingen op papier beginnen te zetten. Want als je gelukkig wilt worden met iemand anders, moet je eerst en vooral gelukkig zijn met jezelf.”

En dat was je niet.

“Nee, toch niet op dat moment. Maar mijn gedachten opschrijven was heel verhelderend. Pas als je jezelf kent, kan je een partner vinden die bij jou past. Veel mensen vragen zich af hoe ze een partner kunnen behagen, maar ik dacht: wat maakt míj echt gelukkig?”

Jij schreef een boek over die zoektocht en geeft wel honderd redenen waarom iemand de juiste match kan zijn.

“Ja, met een relativerende knipoog. ‘100 redenen waarom ik van je hou’ is vanuit mijn persoonlijke ervaringen ontstaan, maar ik denk dat iedereen er iets aan heeft. Als het goed zit, weet ik zeker dat je meer dan honderd redenen hebt om iemand graag te zien.”

En met dat lijstje kan je aan de slag.

(knikt) “Je moet wel uit je luie zetel komen, want als je thuis wacht tot de Grote Liefde langskomt, zal het niet gebeuren. Sommigen laten zich opjutten en gaan op dansles, terwijl ze niet graag dansen. Je kan beter dingen doen die bij je passen, met de juiste mensen.”

Hoe heb jij de liefde opnieuw gevonden?

“Heel onverwacht. Ik mocht een woordje doen op een boekpresentatie in de theaterschool waar ik vroeger les heb gevolgd. Daar opnieuw rondlopen was magisch voor mij. Terwijl ik zo euforisch was, kwam Christine (Pannebakker, ndvr) voorbij. Ik begroette haar uitbundig en flapte eruit: ‘Het enige wat nu nog ontbreekt, is de liefde van mijn leven tegenkomen.’ Daarna ben ik met een rood hoofd de wc’s binnengevlucht...”

Maar daar bleef het niet bij.

“Gelukkig niet. We raakten aan de praat en ineens dacht ik: hé, we houden van dezelfde dingen. Plots kon ik heel wat vakjes aankruisen. Christine en ik zijn nu al enkele jaren heel gelukkig samen.”

Schelen jullie veel in leeftijd?

“Euh… laten we zeggen dat Christine net iets meer levens–ervaring heeft dan ik. (lacht) Ze is schrijfster en woont in Amsterdam. Christine heeft me ook aangemoedigd om met mijn losse notities naar een uitgever te stappen.”

Wil jij in het spoor treden van de experts van ‘Blind Getrouwd’?

“Oei, ik heb niet de pretentie een expert te zijn. Maar in mijn radioprogramma ‘Heartbeats’ (op Joe, nvdr) heb ik duizenden mails gekregen over liefdesproblemen. Ik heb dus wel wat ervaring.”

