Truus Druyts neemt afscheid van de radio: "Ik heb het met hart en ziel gedaan"

Truus Druyts heeft er een carrière van enkele decennia opzitten in de media, maar daar is nu een einde aan gekomen. De laatste jaren was ze te horen op Joe, maar daar kreeg ze in juni te horen dat hun wegen scheiden. "Het is aan mezelf om het witte blad in te vullen."

Hoewel ze haar carrière begon als actrice stapte Truus Druyts al snel over naar de radio. Na een passage bij Studio Brussel belandde ze bij Joe waar ze het programma ‘Heartbeats’ presenteerde. Daarin konden luisteraars e-mailen en sms'en met hun liefdesproblemen. Sinds 2016 kreeg haar programma de naam 'Lifepower met Truus'. “Ik heb die job met hart en ziel gedaan en kijk ook graag terug op die warme periode. Ik heb in die tijd een hechte band opgebouwd met de luisteraars en ben dankbaar voor de vrijheid die ik op de radio heb gekregen.”

Performancecoach

Truus is niet van plan stil te zitten, ze zal verder gaan als performancecoach. “Ik wil mensen zichtbaarheid geven en hen leren voor een publiek te spreken. In dat coachen kan ik mijn ervaring als actrice en radio-dj kwijt. Alles komt erin samen.” Joe is op dit moment ook samen met Truus aan het bekijken hoe ze in de toekomst nog kunnen blijven samenwerken als gaat over lifepower en coaching.

Na honderden uren radio kijkt Truus terug op enkele emotionele momenten die ze met de luisteraars beleefde. “Er is niet echt één specifiek hoogtepunt, want ik heb natuurlijk duizenden verhalen gehoord. Al blijven de verhalen van mensen die een dierbare verloren me toch bij. Het gebeurde dat ik soms de enige was aan wie ze hun verhaal kwijt konden.”