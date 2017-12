Trump grote afwezige tijdens uitreiking ereprijzen aan sterren kv

LL Cool J, Gloria Estefan, Lionel Richie en Norman Lear hebben zondagavond de Kennedy Center Honors in ontvangst genomen. Alhoewel dat normaal gesproken gebeurt in aanwezigheid van de president, was Donald Trump niet bij de ceremonie.

Toen de namen van de sterren die dit jaar de prestigieuze prijs zouden krijgen in augustus bekend werden gemaakt, liet televisieproducer Norman Lear al weten dat hij niet zou komen naar de receptie in het Witte Huis die traditiegetrouw wordt gehouden voorafgaand aan de uitreiking in het John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Ook Gloria Estefan is geen fan van de huidige Amerikaanse president. Zij nam nadat Trump zijn kandidatuur bekend had gemaakt in 2015 het protestlied 'We're All Mexican' op, samen met andere latino-artiesten.

In augustus lieten de Trumps weten dat de receptie niet door zou gaan, en het presidentiële paar niet naar de ceremonie kwam zodat de ontvangers van de prijzen "dat konden vieren zonder politieke afleiding." Alhoewel er eerdere edities zijn geweest waarbij de president verhinderd was, zijn de ereprijzen nooit eerder uitgereikt zonder aanwezigheid van een First Lady.

De honneurs, die jaarlijks worden toegewezen aan mensen die binnen de uitvoerende kunst een bijdrage hebben geleverd aan de Amerikaanse cultuur, gingen ook naar choreografe Carmen de Lavallade. LL Cool J was de eerste hiphopartiest ooit die de onderscheiding ontving. Ook Gloria schreef geschiedenis; zij was de eerste Cubaans-Amerikaanse artiest die gehuldigd werd met de Kennedy Center Honors.