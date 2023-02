Troubles in het belastingparadijs? Verloving ‘Temptation’ Megan en Dennis lijkt alweer voorbij

BVNadat Megan Desaever eind december voor de charmes viel van Dennis Roos, vormde een restaurant in Dubai na amper vijf weken het decor van zijn huwelijksaanzoek. Al lijkt het sterk dat het tweetal effectief naar het altaar zal schrijden. Amper zeven dagen na dé vraag, lijkt de romance tussen Megan en Dennis alweer over and out .

Was de liefde gedurende enkele weken heel groot, lijkt de bom dan toch gebarsten in Dubai. Vannacht plaatste ‘Temptation Island’-deelneemster Megan Desaever (22) een droevig filmpje op Instagram, waarmee ze haar relatiebreuk lijkt te bevestigen. Ook verwijderde ze de foto met Dennis, en volgt ze hem niet langer. Dat is omgekeerd ook het geval. Wat daarvan de precieze reden is? Geen van beiden wil het (voorlopig) delen, zo blijkt wanneer we Dennis contacteerden.

Het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Reality FBI meent echter te weten wat er gebeurde. Volgens Reality FBI zou Megan in Dubai berichten gekregen hebben van een onbekende dame. Zij vertelde dat ze, toen Megan en Dennis al een koppel vormden, met haar verloofde had gekust. “Wij hebben gezoend, maar hij zei dat hij jou nog helemaal niet lang kent”, valt er te lezen. “Hij zei ook dat jullie het op dat moment heel gezellig hadden, maar dat het geen relatie was.”

Feestje met ex

Dennis ontkende naar verluidt de aantijgingen, maar daar had Megan geen oren naar. Volgens het Instagramaccount trok ze vervolgens naar een feestje van een ex, tot ongenoegen van Dennis. “Hij denkt dat er iets gebeurd is met haar ex”, schrijft het account. “Het lijkt er dan ook op dat het klaar is tussen de twee.”

Al kan daar één belangrijke kanttekening bij worden gemaakt: ook in Dennis’ vorige relatie - met ‘Ex on the Beach: Double Dutch’- collega Olivia - was er meermaals sprake van een breuk, maar uiteindelijk bleef het duo wel jaren samen...

Volledig scherm Is de relatie 'Temptation Island'-deelneemster Megan en Dennis voorbij? © RV

