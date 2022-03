Trotse Lesley-Ann Poppe vertelt hoe ze 8 kilo is kwijtgeraakt: “Geen rare dingen gedaan”

ShowbizzLesley-Ann Poppe (43) is samen met haar gezin op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten. Vanaf haar plekje in de zon deelde ze mooie vakantiekiekjes, en het viel haar volgers op dat het mediagezicht er erg slank uitziet in haar zwempakjes. Poppe reageert nu zelf op haar gewichtsverlies, en vertelt in één keer hoe ze het heeft klaargespeeld om op 3 maanden tijd 8 kilo te verliezen.