Trooper uitgeroepen tot beste jonge merk van België SD

07 december 2018

14u25

Bron: Studio 100 16 Showbizz Vandaag werd Trooper uitgeroepen tot het beste jonge merk van ons land. Dit gebeurde tijdens de laatste dag van het Marketing Congres in Brussel. Trooper is een online shop-platform.

Het grote verschil met alle andere shop-platformen is dat je je vereniging of goede doel steunt als je via Trooper shopt, zonder dat het je iets extra kost. Gemiddeld 5% per aankoop. Intussen zijn er al meer dan 3.150 verenigingen en goede doelen aangesloten bij Trooper en ging er op deze manier al meer dan 330.000 euro naar Vlaamse verenigingen en goede doelen.

Trooper werd opgericht door Elisabet Lamote, Klaas Olbrechts en Jan Dejonghe, en intussen zette ook Studio 100 de schouders onder dit project, om op die manier verenigingen en goede doelen een duwtje in de rug te geven. “Wij zijn zo ontzettend blij met deze erkenning”, vertelt Elisabet Lamote. “Trooper is tot nu toe al een fantastisch avontuur geweest. Het begon heel klein aan de keukentafel, tijdens een brainstorm om te kijken hoe we de plaatselijke Chirojongens konden steunen toen hun lokalen afbrandden. En kijk nu! We hadden nooit kunnen dromen dat we op zo’n korte tijd al zo’n sterke community van Troopers & Supertroopers zouden hebben, die met zoveel enthousiasme hun vereniging of goede doel steunen via ons platform. Zij zijn echt het kloppende hart van Trooper, en we willen deze prijs dan ook heel graag aan hen opdragen!”

De wedstrijd Belgium’s New Brand of the Year werd in het leven geroepen door de BAM (Belgian Association of Marketing), De Tijd en L’Echo. De winnaar wordt jaarlijks gekozen op basis van een publieke poll (30% van de stemmen) en de keuze van de vakjury (70% van de stemmen). Eerdere laureaten waren Wasbar (2015), Generous koekjes (2016) en Spott (2017).