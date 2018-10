Trixie Whitley getuigt over seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Gelukkig weet ik dat ik hier niet alleen in ben" KDL

09 oktober 2018

12u01 0 Showbizz Trixie Whitley (31) getuigt in deze #MeToo-tijden op Instagram hoe ze zelf het slachtoffer werd van verkrachting en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Belgisch-Amerikaanse zangeres doet dat in nasleep van de benoeming van rechter Brett Kavanaugh, die beschuldigd wordt van aanranding tijdens zijn tienerjaren.

Trixie laat in een lange post op Instagram, bij een foto waarop te zien is hoe ze haar driejarige dochter knuffelt, van zich horen. Ze vertelt dat ze in het verleden verkracht werd en meermaals te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel binnen als buiten de muziekindustrie. "Gelukkig weet ik dat ik hier niet alleen in ben. Ik blijf geloven dat we collectief beter kunnen dat dit, als we kiezen voor moed in plaats van voor angst. In deze tijden van Trump is de uitbarsting van haat, vrouwenhaat, racisme en schreeuwerige onrechtvaardigheid die zich als een razendsnel vuur over de wereld verspreidt zo'n grote trigger voor allen die misbruik en onderdrukking hebben meegemaakt. De gevolgen die ons uiteindelijk allemaal raken, direct of indirect, zijn te destructief om ze te negeren. We kunnen beter dan dit", gaat ze verder.

Aangerand in de lift

Het is niet de eerste keer dat de zangeres het heeft over haar ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vorig jaar vertelde Trixie in het Canvas-programma 'Alleen Elvis blijft bestaan' al dat ze op haar zeventiende twee keer werd aangerand door mannen in de muziekindustrie. "Twee keer in een lift. Ze hebben hun tong wel degelijk geforceerd in mijn strot. Daar kon ik tot voor kort niet over spreken, omdat ik me schaamde voor het idee van 'ik heb het laten gebeuren'. Dat het mijn verantwoordelijkheid was", vertelde Trixie toen.

Boodschap voor haar dochter

De zangeres schrijft op Instagram ook dat ze er alles aan zal doen om haar dochtertje te tonen dat ze een andere keuze heeft dan de "status quo" die de maatschappij haar toont. Ze wil haar dochter leren om zich te ontwikkelen als iemand met een stevige kern die gebaseerd is op "zelfrespect en een kritische geest". "Ze kan erop vertrouwen dat er veel mannen en vrouwen zijn die geen aanranders zijn of verraders van de mensenrechten."

Vorige week vrijdag raakte bekend dat de albumrelease en de geplande concerten in december van Trixie Whitley door onvoorziene omstandigheden worden uitgesteld.