Tristan uit 'Boer Zkt Vrouw' maakt grote droom van zieke 6-jarige fan waar

Een relatie hield Tristan Swennen niet over aan ‘Boer Zkt Vrouw’, maar de koeienboer en loonwerker heeft sinds zijn deelname aan het VTM-programma wel heel wat fans in Vlaanderen. Eén van hen is naamgenoot Tristan, een zesjarig jongetje uit Leke die onlangs al voor de tiende keer in zijn nog jonge leven geopereerd werd aan het hart. Omdat hij grote liefhebber is van vrachtwagens werd er vandaag een truckrun georganiseerd voor hem. 200 vrachtwagens passeerden voorbij zijn huis.

“De ouders van Tristan hebben me gecontacteerd of ik niet samen met hun zoon naar de truckrun wilde kijken”, aldus boer Tristan. “Hij is namelijk een grote fan van ‘Boer Zkt Vrouw’ en dan vooral van mezelf. We delen dezelfde naam. En hij heeft net als ik ook een hart voor vrachtwagens. Dus daarom ben ik met veel plezier op bezoek gegaan bij de kleine Tristan. Zeker omdat hij maanden in het ziekenhuis heeft gelegen. Het was zalig om te zien hoe hard hij genoot van de vrachtwagens en mijn bezoekje. Dit mooie moment ga ik nog lang koesteren.”