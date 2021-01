Tristan uit ‘Boer Zkt Vrouw’ debuteert als reporter op PlattelandsTV

“Een tijdje geleden kreeg ik de vraag van Cojubel, een distributiebedrijf dat aan landbouwbedrijven levert, of ik het zag zitten om een reportage te draaien over hun nieuwste product Agrirepel - een wikkelfolie die vraatschade kan voorkomen - voor PlattelandsTV”, aldus Tristan. “Meteen was ik laaiend enthousiast. Als veeboer ben ik uiteraard erg geïnteresseerd in alles wat met de boerenstiel te maken heeft, maar nu kreeg ik ook zelf de mooie kans om daar een reportage voor te draaien voor het programma ‘Boerenstebuiten’. Met een cameraploeg trok ik naar een landbouwbedrijf om ter plekke een reportage te draaien over het product. Ik stelde de loonwerker wat vragen en nam een kijkje in de wikkelfolie.”

Hoewel het voor Tristan de allereerste keer was dat hij reporter mocht zijn, was hij totaal niet zenuwachtig. “Als je meedoet aan ‘Boer Zkt Vrouw’ waarbij je voortdurend een cameraploeg in je kielzog hebt, dan ben je wel al het één en ander gewoon. Tijdens dat avontuur heb ik ontzettend veel bijgeleerd over hoe televisie wordt gemaakt. Stiekem heb ik met mijn ogen kunnen stelen (lachje). Maar die reportage draaien voor PlattelandsTV was weer een superleuke en leerrijke ervaring. Hopelijk komt er een vervolg, want dit smaakt echt naar meer. Dat mag zeker met het boerenleven te maken hebben, maar ik sta ook open voor totaal andere dingen. TV-zenders en productiehuizen mogen we altijd bellen. Ik heb toch veel tijd, want ik ben toch nog steeds vrijgezel.” (knipoogt)