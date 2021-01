Tristan Stienlet duikt weer op in ‘Familie’ en volgt papa Christophe in het onzekere acteursbestaan: “‘Ik krijg echt geen rollen omdat ik ‘de zoon van’ ben, hoor”

Vlaanderen maakte niet meteen op de meest aangename manier kennis met Tristan Stienlet. Zijn eerste grote rol was die van Vince in Familie, en toen hij in september 2019 zijn intrede deed in de serie, was hij een vervelende puber. Na een tijdje van het scherm te zijn verdwenen is Vince nu opnieuw opgedoken, en het personage blijkt een pak minder opstandig en veel sympathieker geworden. Een versie die veel dichter aanleunt bij de jonge acteur zelf, beweert hij. ‘Al blijf ik natuurlijk een puber’, lacht Tristan. ‘Dus ja, af en toe verwaarloos ik mijn schoolwerk, tot groot ongenoegen van mama en papa.’ Die eerste is Lesley De Troch, de zus van Joyce, de tweede Christophe Stienlet, bekend als acteur in Schuif Af en Foute Vrienden. ‘Voor de rest is Tristan een toffe kerel om in huis te hebben, hoor’, nuanceert Christophe meteen. ‘Hij is respectvol en gedraagt zich. We hebben hem alleen eens betrapt op vapen met zo’n e-sigaret... We waren toen vooral boos omdat hij er eerst over gelogen had. Maar hij krijgt nog steeds ons vertrouwen, hij is slim genoeg om te weten wat de mogelijke gevaren van zijn eigen gedrag zijn. En hij weet hopelijk wel dat hij met alles bij mij en zijn mama terechtkan.’