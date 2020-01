Trisha zoekt heil bij religieuze groepering: “Dit maakt deel uit van m'n genezingsproces” BDB/MV

30 januari 2020

08u34

Bron: TV Familie 1 Showbizz Zangeres Trisha (36) krabbelt stilaan weer recht na de moeilijke periode die ze vorig jaar heeft doorgemaakt. Ze treedt sinds kort opnieuw op, al is dat niet op de manier die we van haar gewoon zijn. De zangeres zingt nu vooral bij Level Church, een nieuwe kerkgemeenschap in Kortrijk. Dat meldt TV Familie. “Op vraag van onze lieve Heer en onze predikant”, laat Trisha weten op Facebook.

2019 was een bewogen jaar voor schlagerzangeres Trisha. De ex van Ignace Crombé liet zich opnemen in de psychiatrie om haar mentale problemen aan te pakken. Haar partner Kurt - met wie de zangeres een tweeling heeft - vertelde toen dat Trisha kampt met een emotionele stoornis, waardoor het voor haar heel moeilijk is om diepgaande relaties aan te gaan.

Jezus Overwinnaar

Na die moeilijke periode lijkt de zangeres zich nu te herpakken. Op haar sociale media toont ze hoe ze dat precies doet. In een bomvolle zaal zingt ze het nummer ‘Jezus Overwinnaar’. “Op vraag van onze lieve Heer en onze predikant”, schrijft ze erbij. “Dit maakt deel uit van m’n genezingsproces.”

De beelden zijn gemaakt bij de Level Church, een nieuwe kerkgemeenschap in Kortrijk. Trisha lijkt daar een belangrijk lid te zijn. “Wij delen één passie: de liefde en genade van God”, staat op de website van de groepering te lezen.

In Kortrijk stellen ze zich echter vragen bij die religieuze genootschap. “Dit is een sekte. Pas alsjeblieft op”, waarschuwen enkele fans de zangeres zelfs. Al zijn de meeste reacties wel positief. “Je had dit gerust mogen zingen om ons op te peppen”, reageert een patiënt uit de psychiatrische afdeling waar Trisha verbleef.