Trisha klautert stilaan uit haar depressie, maar... “Ik ben nog lang niet genezen” JR

26 november 2019

06u00

Showbizz "Ik ben niet meer te helpen", zo klonk de noodkreet die zangeres Trisha (36) eind september slaakte in Dag Allemaal. Nu laat een foto op Facebook vermoeden dat het beter gaat met de zangeres. "Dat is toch wat voorbarig", nuanceert ze.

Trisha sukkelt al enkele maanden met een depressie en ging er ook voor in therapie. Daar kwam tot uiting dat haar mentale problemen voornamelijk te wijten zijn aan een zwaar jeugdtrauma. Trisha verwijt haar ouders dat ze door een te strenge opvoeding een laag zelfbeeld heeft. Maar vorige week plaatste de zangeres op Facebook een foto van een uitstapje, die laat vermoeden dat beterschap in zicht is. Maar schijnt bedriegt, laat Trisha Dag Allemaal weten. “We doen af en toe een weekje Center Parcs met de kinderen, en dat doet altijd deugd’, zegt Trisha. “Maar mijn problematiek is er nog steeds. Ik ben nog altijd aan het spartelen hiermee. Als ik mezelf vergelijk met enkele maanden geleden, is er wel al een verbetering merkbaar, maar ik ben nog lang niet de oude.”

Veel bijgekomen

Trisha heeft intussen wel goed nieuws gekregen. “Een manager wil me weer op de kaart te zetten”, zegt ze. “Jammer genoeg ben ik door de medicatie vele kilo’s bijgekomen. Zo hoor ik niet op een podium te staan, vind ik. Ik vind mezelf écht nog te dik. Zolang ik medicatie neem, wordt een comeback moeilijk. Hier zit ik dus ook weer met een dilemma. Die manager zal niet willen blijven wachten, en misschien is het nu ook wel opnieuw hét ­moment. Maar als ik de beslissing neem, wil ik er ook écht terug zijn voor mijn fans. Het is fijn om te weten dat veel mensen Trisha missen.” Een volledig herstel zal dus nog wel wat tijd in beslag nemen, maar Trisha staat er niet alleen voor. “Ik trek me op aan de kinderen, en mijn man Kurt. Hij is op dit moment mijn grote steun en toeverlaat.”