Trisha bevallen van 4de kindje: dochter Liza-Marie MVO

01 oktober 2020

08u00 2 Showbizz Trisha (37) is bevallen van haar vierde kindje, dat nieuws deelde ze via sociale media. Het kersverse dochtertje krijgt de naam Liza-Marie.

Liza-Marie werd op 30 september geboren om 19u04, in Ieper. De zwangerschap was ongepland, zo lieten Trisha en haar echtgenoot Kurt (49) destijds weten. “Mijn eerste gedacht was: ‘Shit, wat nu?’ Maar een paar uur later had ik de knop al omgedraaid”, zei Trisha toen. “En ik loop op wolken.”

Donkere periode

Enkele maanden geleden getuigde de zangeres in Dag Allemaal nog over de donkere periode waar ze doorging. “Een zware burn-out”, klonk het, met enkele opnamen in de psychiatrie tot gevolg. Die burn-out werd veroorzaakt door financiële zorgen en ook door de zorg voor haar tweeling Marie-Lore en Marie-Lynn (3,5) die haar soms te veel werd.