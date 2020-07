Trisha beleeft moeilijke zwangerschap: “Nu ook zwangerschapsdiabetes vastgesteld” MVO

Bron: showbizzsite 5 Showbizz De tegenslagen blijven maar komen tijdens de zwangerschap van zangeres Trisha (37). In juni moest ze nog met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis om haar galblaas te laten verwijderen, nu is er ook nog eens zwangerschapsdiabetes vastgesteld.

Die ontdekking gebeurde toen Trisha maandag langsging voor een bloedtest. Er werd ook een orale glucosetoleratietest afgenomen, die moest uitwijzen of Trisha al dan niet getroffen was door suikerziekte. Helaas bleek dat wel degelijk het geval. “Ook dat nog!”, zegt ze aan de Showbizzsite. Ze geeft mee dat ze nu in behandeling zal gaan en ook regelmatig op bezoek moet bij een diëtist.

De diagnose komt er na een spoedingreep die Trisha moest laten uitvoeren in juni. De alarmbellen gingen rinkelen bij haar man Kurt toen Trisha plots een hevige stekende pijn kreeg aan haar maagstreek. “Ze kon hierdoor niet goed meer ademen”, schrijft hij op Facebook. “Na amper vijf minuten ben ik met haar naar de spoeddienst gereden. Ze kon geen vijf stappen zetten van de pijn.”



Toen Trisha arriveerde in het ziekenhuis dacht het personeel dat ze contracties had. De zangeres, die momenteel zwanger is van haar vierde kind, bleek na verder onderzoek echter last te hebben van een galcrisis. Bij een spoedoperatie werd haar volledige galblaas verwijderd.



