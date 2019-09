Triggerfinger duwt pauzeknop in voor twee jaar: "Twaalf jaar onafgebroken touren: dat kruipt in je kleren” Redactie

27 september 2019

Ze zijn zonder twijfel één van de meest succesvolle bands van de afgelopen jaren, maar de Belgische muziekwereld zal het de komende tijd zonder de charismatische heren van Triggerfinger moeten doen. De leden duwen voor minstens twee jaar de pauzeknop in. "Maar splitten is niet aan de orde."

‘All this dancin’ around’, ‘Love lost in love’, de Lykke Li-cover ‘I follow rivers’ of ‘By absence of the sun’: de komende jaren zullen de fans van Triggerfinger enkel kunnen hopen dat ze deze nummers nog eens live mogen horen. De ‘luidste band van het land’ heeft immers beslist om zich minstens twee jaar lang te focussen op andere projecten. Een break die voor zanger Ruben Block (48), bassist Paul ‘Lange Polle’ Van Bruystegem (60) en drummer Mario Goossens (47) wel op een logisch moment komt, zo legt hun manager Eric Didden uit. “Triggerfinger vierde dit jaar hun twintigjarig jubileum en de steeds strak in het pak zittende heren koppelden daar met hun Colossus Tour ook nog eens een succesvolle tournee aan vast. Ze zijn toe aan rust”, klinkt het. “Het is de bedoeling dat Triggerfinger voor minstens twee jaar in de koelkast gaat, maar het is niet uitgesloten dat ze vroeger aan nieuwe muziek beginnen te werken. In feite is deze break heel logisch: de groep bestaat niet alleen twintig jaar, de heren zijn ook al twaalf jaar onafgebroken aan het touren. Dat kruipt in je kleren en dan is ademruimte niet alleen heel welkom, het stelt hen ook in staat om andere dingen te doen.”

Docureeks

Wat Ruben en Paul precies gaan doen, is voorlopig nog onduidelijk, maar in het geval van Mario - die wordt beschouwd als één van de beste drummers die er in ons land rondlopen - is er van een lege agenda al zeker geen sprake. Hij maakt volgende week vrijdag z’n debuut als televisie-presentator in de zesdelige docureeks ‘Paradise City’ op Canvas. “Ik ben daarvoor naar zes wereldsteden getrokken die getroffen werden door onheil”, legt Mario uit. “Ik wilde kijken of muziek het leven van de mensen ter plaatse kan helpen verbeteren. Al is ‘Paradise City’ veel meer geworden dan een docureeks. Er komt ook een radioprogramma, fotoboek, cd en op 31 oktober gaat de theatertournee van start. Met andere woorden: het komt wel even goed uit dat Triggerfinger een pauze heeft ingelast. Maar geloof me vrij: we zijn sowieso nog van plan om muziek te maken. Het is niet omdat we zeggen dat we een rustpunt inlassen, dat we uit elkaar gaan. Splitten is zeker en vast niet aan de orde.”