Triggerfinger drukt pauzeknop in en stopt voor twee jaar

26 september 2019

19u50 8 showbizz Triggerfinger zet hun activiteiten on hold. De band rond Ruben Block was de afgelopen een van de populairste van het land, maar de drie bandleden hangen hun pakken nu minstens voor twee jaar in de kast.

De ‘luidste band van het land’ heeft beslist om zich minstens twee jaar lang te focussen op andere projecten. Wat Ruben en Paul precies gaan doen is voorlopig nog onduidelijk, maar in het geval van Mario - die wordt beschouwd als een van de beste drummers die er in ons landje rondlopen - is er van een lege agenda al zeker geen sprake. Hij maakt volgende week vrijdag z’n debuut als televisie-presentator in de zesdelige docureeks ‘Paradise City’, die te zien zal zijn op Canvas.