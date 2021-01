Triene-Mie, tante van Delphine Lecompte, was 20 jaar lang slachtoffer van partnergeweld: “Ik ben welgeteld drie keer alleen naar de supermarkt mogen gaan”

Showbizz Vriend Delphine Lecompte vertelt over hun relatie: “Ze is misschien tenger, maar je moet eens weten hoeveel kracht ze heeft”

22 december Wie dichteres Delphine Lecompte (42) aan het werk heeft gezien in ‘De Slimste Mens’ of haar columns heeft gelezen, heeft de naam al wel eens horen vallen: Frank de voormalige vrachtwagenchauffeur, aka Frank Van de Casteele (62). In HUMO vertelt hij voor het eerst over hun liefdevolle, maar bij momenten stormachtige relatie.