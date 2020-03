Tributeshow ‘30 jaar Samson & Gert - Er zit meer in een liedje dan je denkt’ moet ook wijken Jolien Boeckx

26 maart 2020

14u20 0 Showbizz De ‘Samsonrock’ gebracht door Niels Destadsbader of Bart Peeters: op het resultaat zullen we nog even moeten wachten. De opnames van de tributeshow ‘30 jaar Samson & Gert - Er zit meer in een liedje dan je denkt’ zullen niet meer op 1 april doorgaan. “Wanneer wel blijft voorlopig een vraagteken", klinkt het bij de VRT.

Ketnet en Eén maakten begin deze maand bekend dat ze een tributeshow zouden inblikken om het 30-jarige bestaan van Samson & Gert te vieren en om het afscheid van Gert Verhulst niet zomaar te laten passeren. In de tributeshow ‘30 jaar Samson & Gert - Er zit meer in een liedje dan je denkt’ zouden heel wat Vlaamse artiesten langskomen, onder wie Niels Destadsbader, Regi, Bart Peeters, Cleymans & Van Geel en Danira Boukhriss. Samen met een liveband zouden zij dan de bekendste nummers, zoals ‘Samsonrock’ en ‘Samen Op De Moto’, in een nieuw jasje steken.

De show, gepresenteerd door Peter Van de Veire, zou normaal op 1 april opgenomen worden in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. Vervolgens zou de show op 23 april te zien zijn op Eén en op 24 april op Ketnet. “Maar dat kan nu dus niet doorgaan zoals gepland", zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “De opnames van de show zullen verplaatst worden naar een andere datum. Wanneer dat zal zijn, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.” Voor de opnames van de show konden mensen een plaatsje in de zaal reserveren. Die mensen worden nu op de hoogte gebracht van de annulering van 1 april en krijgen binnenkort, als er een nieuwe datum kan beslist worden, die ook meegedeeld.