Travis Scott maakt het te bont in nachtclub: slaat geluidsman én brengt voor 12.000 dollar schade toe aan apparatuur

CelebritiesHet bezoekje van Travis Scott (30) aan de New Yorkse nachtclub Nebula, krijgt nog een staartje. De rapper - wiens echte naam Jacques Bermon Webster II is - kreeg het namelijk aan de stok met een geluidsman. Hij sloeg hem in het gezicht en wist voor een aanzienlijk hoog bedrag, zo’n 12.000 dollar, schade aan te richten aan zijn apparatuur.

Scott bezocht op woensdag de nachtclub in Midtown’s Club Nebula, waar het volledig uit de hand liep. Volgens de politie raakte de rapper betrokken bij een ‘mondeling geschil’ met een geluidsman, wat al snel escaleerde tot fysiek geweld. Zo zou hij de man met een gesloten vuist in zijn gezicht hebben geslagen. En dat is nog niet alles. Na de vermeende klap zou hij nog tijdens ‘zijn razernij’ heel wat schade hebben aangebracht aan de aanwezige appratuur, waaronder een luidspreker en een televisiescherm. Prijskaartje? 12.000 dollar (zo'n 11.294 euro). Vervolgens verliet hij de club en reed weg in een onbekende wagen. De politie van New York City (NYPD) is momenteel op zoek naar de rapper om hem te ondervragen.

Eerder in opspraak

Anderhalf jaar geleden kwam Scott eerder al in opspraak. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, lieten toen tien festivalgangers het leven en raakten er nog tientallen mensen zwaargewond tijdens zijn optreden op het AstroWorld Festival. Naar alle waarschijnlijkheid werden de muziekfans vertrappeld en kwamen ze in ademnood. Scott kwam hierdoor in zeer nauwe schoentjes te staan en kreeg meerdere aanklachten aan zijn been.

Heel wat mensen waren boos op de organisatie van het festival, maar ook op de rapper zelf. Zij vroegen zich af waarom hij zijn show überhaupt heeft verdergezet, terwijl er mensen aangaven dat het uit de hand aan het lopen was. Zelf verklaarde hij hier niets van gemerkt te hebben: “Als ik ook maar iets had gemerkt van wat er gebeurde, dan had ik de show gestopt. Ik ben er kapot van. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen aan de politie. Mijn gedachten gaan uit naar de getroffen families.”

KIJK. Travis Scott reageert op tragedie op AstroWorld Festival.

KIJK. Travis Scott krijgt weer kritiek door agressief gedrag.

Lees ook: